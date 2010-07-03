Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет

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Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Инициаторами документа выступили сенаторы Валерий Рязанский, Лариса Тюрина и Эдуард Исаков. Они высказались за внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

Также в правительстве выступили за ужесточение административной ответственности для предпринимателей и юрлиц за неисполнение обязанностей по контролю соблюдения данного закона.

16 июля законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов прошел первое чтение в Госдуме. Как подчеркнули депутаты, курительные комнаты необходимо оборудовать мощными системами вентиляции, чтобы защитить некурящих людей от табачного дыма.

Минздрав выступил против возвращения курилок. По мнению ряда экспертов, если создать условия для курильщиков, это никак не уменьшит их число.

Запрет на курение в аэропортах действует в России с 2013 года, когда был принят "антитабачный" закон. При этом в конце 2018 года на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F аэропорта Шереметьево установили семь технологичных павильонов для курения. Они расположены на расстоянии более 15 метров от помещений аэровокзального комплекса.

