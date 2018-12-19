Эксперт прокомментировал идею возврата курилок в аэропорты

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Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект, разрешающий появление в аэропортах специальных мест для курения. Законопроект был внесен в Госдуму по инициативе депутата Сергея Боярского. Депутат указывал на то, что, согласно данным соцопросов, около трети курильщиков не соблюдают запрет на курение, что делает его неэффективным.

Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков рассказал в беседе с порталом Москва 24, что позиция тех, кто поддержал курилки в аэропортах, противоречит установленным президентом России национальным целям и стратегическим задачам развития РФ на период до 2024 года: целям по снижению показателей смертности населения трудоспособного возраста, смертности от болезней системы кровообращения, смертности от новообразований, в том числе от злокачественных.



По его словам, существует прямая зависимость между наличием курилок и уровнем потребления табака. Если курительные комнаты присутствуют, создаются условия для его потребления. При этом полный запрет на курение табака в помещениях приводит к снижению его потребления на 10 – 15% и значительному увеличению количества успешных попыток бросить курить, отмечает эксперт.

"Этот законопроект не решит проблемы, на которую направлен – исключить случаи нарушения запрета курения табака в других помещениях аэропорта. Когда существовали курилки, граждане также курили в туалетах, на самом деле все зависит от контроля и надзора, – добавил Зыков. – Более того, есть исследования, которые говорят об увеличении нарушений запрета курения табака на территории аэропорта, если там размещены курилки. И понятно почему – частичные запреты не работают, раз есть помещения, где курение разрешено, значит это в принципе в аэропорту допустимо, закон преступается легче".

Эксперт напомнил, что курение табака вызывает зависимость, приводит к тяжелейшим заболеваниям и смерти человека. В России в наиболее трудоспособном возрасте (30-59 лет) с курением табака у мужчин связано около 40 % всех смертей, у женщин – почти 20%. "Мы должны думать не о том, как создать наиболее комфортабельные условия для потребления продукта, который убивает значительную часть своих потребителей, а том, как помочь людям избавиться от этой зависимости", – сообщил собеседник портала Москва 24.

"Никакой трагедии не произойдет, если курильщик вдруг будет вынужден провести целый день без табака. Более того, как раз многие это пытаются сделать сами. Если у человека сильная зависимость, всегда есть возможность воспользоваться никотинзаместительной терапией или иными лекарственными средствами, направленными на лечение табачной зависимости, которые можно приобрести там же, в аэропорту", – резюмировал Зыков.

Евгения Маркова