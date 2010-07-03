Законопроект о курилках в аэропортах прошел первое чтение

Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.
"Мы предлагаем разрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции, тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящих людей, которые могут страдать от табачного дыма. Это закон о чистом воздухе", – приведены слова депутата Сергея Неверова на сайте нижней палаты парламента.
Запрет на курение в аэропортах действует в России с 2013 года, когда был принят "антитабачный" закон. В конце 2017 года депутат от "Единой России" Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускающий курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов, оборудованных вентиляцией.
Авторы законопроекта о возвращении курилок в аэропорты утверждают, что все равно люди курят, несмотря на запрет, в том числе в комнатах матери и ребенка.
Против возвращения курилок выступает Минздрав. Эксперты считают, что создание условий для любителей подымить никак не уменьшит их число. Полный запрет на курение в общественных местах снижает продажи сигарет в среднем на 15 процентов. Об этом говорится в письме министра здравоохранения Вероники Скворцовой, направленном в Госдуму.
Законопроект также не поддержали в комитете Совета Федерации по социальной политике. "Да, у нашего комитета отрицательное заключение на данный законопроект, концептуально мы его не поддерживаем", – цитирует ТАСС главу комитета Валерия Рязанского.
Минздрав выступил против возвращения курилок в аэропорты
Также в законопроект о помещениях для курения в аэропортах могут внести поправку, которая предусматривает приравнивание электронных сигарет к обычным. С таким предложением в ходе заседания Госдумы выступил заместитель председателя нижней палаты парламента Сергей Неверов, передает Агентство "Москва".
"Необходимо обратить внимание на то, что электронные нагреватели табака до сих пор не приравнены к сигаретам и под действие закона об охране здоровья граждан не попадают IQOS, вейп, электронные сигареты. Запах стоит в аэропортах, кафе, торговых центрах. Вроде бы есть политическая воля приравнять их к сигаретам, но до сих пор этого не сделано. Я считаю, что ко второму чтению в этом проекте можно закрепить, что на вейп, электронные системы нагревателя табака распространяются все нормы табачного закона", – заявил Неверов.
В конце прошлого года в аэропорту Шереметьево установили семь технологичных павильонов для курения. Они расположены на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F. Курительные павильоны обустроены на расстоянии более 15 метров от помещений аэровокзального комплекса. Одновременно ими могут воспользоваться до 14 человек.
Павильоны решили установить, чтобы создать комфортные условия для курящих пассажиров. Навесы защищают от дождя, снега и других неблагоприятных погодных условий. Благодаря павильонам обеспечена дополнительная защита некурящих пассажиров от воздействия табачного дыма. Также это сказывается на чистоте привокзальных площадей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: