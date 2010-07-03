Законопроект о курилках в аэропортах прошел первое чтение

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.

"Мы предлагаем разрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции, тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящих людей, которые могут страдать от табачного дыма. Это закон о чистом воздухе", – приведены слова депутата Сергея Неверова на сайте нижней палаты парламента.

Запрет на курение в аэропортах действует в России с 2013 года, когда был принят "антитабачный" закон. В конце 2017 года депутат от "Единой России" Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускающий курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов, оборудованных вентиляцией.

Авторы законопроекта о возвращении курилок в аэропорты утверждают, что все равно люди курят, несмотря на запрет, в том числе в комнатах матери и ребенка.

Против возвращения курилок выступает Минздрав. Эксперты считают, что создание условий для любителей подымить никак не уменьшит их число. Полный запрет на курение в общественных местах снижает продажи сигарет в среднем на 15 процентов. Об этом говорится в письме министра здравоохранения Вероники Скворцовой, направленном в Госдуму.

Законопроект также не поддержали в комитете Совета Федерации по социальной политике. "Да, у нашего комитета отрицательное заключение на данный законопроект, концептуально мы его не поддерживаем", – цитирует ТАСС главу комитета Валерия Рязанского.

Минздрав выступил против возвращения курилок в аэропорты

Также в законопроект о помещениях для курения в аэропортах могут внести поправку, которая предусматривает приравнивание электронных сигарет к обычным. С таким предложением в ходе заседания Госдумы выступил заместитель председателя нижней палаты парламента Сергей Неверов, передает Агентство "Москва".

"Необходимо обратить внимание на то, что электронные нагреватели табака до сих пор не приравнены к сигаретам и под действие закона об охране здоровья граждан не попадают IQOS, вейп, электронные сигареты. Запах стоит в аэропортах, кафе, торговых центрах. Вроде бы есть политическая воля приравнять их к сигаретам, но до сих пор этого не сделано. Я считаю, что ко второму чтению в этом проекте можно закрепить, что на вейп, электронные системы нагревателя табака распространяются все нормы табачного закона", – заявил Неверов.

В конце прошлого года в аэропорту Шереметьево установили семь технологичных павильонов для курения. Они расположены на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F. Курительные павильоны обустроены на расстоянии более 15 метров от помещений аэровокзального комплекса. Одновременно ими могут воспользоваться до 14 человек.

Павильоны решили установить, чтобы создать комфортные условия для курящих пассажиров. Навесы защищают от дождя, снега и других неблагоприятных погодных условий. Благодаря павильонам обеспечена дополнительная защита некурящих пассажиров от воздействия табачного дыма. Также это сказывается на чистоте привокзальных площадей.