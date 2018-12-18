В Госдуме рекомендовали принять проект о курилках в аэропортах

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Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании поддержал и рекомендовал принять в первом чтении законопроект о создании курилок в зданиях аэропортов, сообщает РИА Новости.

В проекте решения комитета говорится, что это оправданная мера, направленная на более эффективную защиту от табачного дыма некурящих пассажиров и работников аэропорта, а также профилактику нарушений антитабачного законодательства.

Запрет на курение в аэропортах действует в России с 2013 года, когда был принят "антитабачный" закон. В конце 2017 года депутат от "Единой России" Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов, оборудованных вентиляцией.

На прошлой неделе в аэропорту Шереметьево установили семь технологичных павильонов для курения. Они расположены на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F.

Курительные павильоны обустроены на расстоянии более 15 метров от помещений аэровокзального комплекса. Одновременно ими могут воспользоваться до 14 человек.

Павильоны решили установить, чтобы создать комфортные условия для курящих пассажиров. Навесы защитят от дождя, снега и других неблагоприятных погодных условий.

Благодаря павильонам обеспечена дополнительная защита некурящих пассажиров от воздействия табачного дыма. Также это скажется на чистоте привокзальных площадей.