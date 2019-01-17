Минздрав выступил против возвращения курилок в аэропорты

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Минздрав России выступает против возвращения курилок в аэропорты. Министерство предложило снять законопроект с рассмотрения в Госдуме, сообщает газета "Известия".

В ведомстве считают, что курительные комнаты в помещениях создают условия для потребления табачных изделий. Там подчеркнули, что, когда создаются условия для курильщиков вроде специальных комнат, потребление табака не снижается. Зато полный запрет на курение в общественных местах снижает продажи сигарет в среднем на 11–15%, и люди чаще начинают пытаться бросить вредную привычку.

Обо всем этом говорится в письме министра здравоохранения Вероники Скворцовой, направленном вице-спикеру Госдумы и главе фракции "Единая Россия" Сергею Неверову. В документе отмечается, что сейчас курящие пассажиры могут купить в аптеках аэропортов средства никотинзаместительной терапии или другие лекарства, направленные на подавление табачной зависимости.

Авторы законопроекта о возвращении курилок в аэропорты утверждают, что запрет на курение постоянно нарушается, и пассажиры дымят в том числе в комнатах матери и ребенка. Однако Скворцова убеждена, что даже с возвращением специальных помещений, запрет и дальше будет нарушаться.

В своем письме она ссылается на международный опыт, который показывает, что при организации курилок в зданиях аэровокзалов вероятность нарушений запрета курения в других помещениях аэропорта возрастает в 4,8 раза.

Запрет на курение в аэропортах действует в России с 2013 года, когда был принят "антитабачный" закон. В конце 2017 года депутат от "Единой России" Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускающий курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов, оборудованных вентиляцией.

В конце прошлого года в аэропорту Шереметьево установили семь технологичных павильонов для курения. Они расположены на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F. Курительные павильоны обустроены на расстоянии более 15 метров от помещений аэровокзального комплекса. Одновременно ими могут воспользоваться до 14 человек.

Павильоны решили установить, чтобы создать комфортные условия для курящих пассажиров. Навесы защитят от дождя, снега и других неблагоприятных погодных условий. Благодаря павильонам обеспечена дополнительная защита некурящих пассажиров от воздействия табачного дыма. Также это скажется на чистоте привокзальных площадей.