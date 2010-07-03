Знаменитости оценили проект о запрете вейпов в общественных местах

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Телеведущая Елена Малышева прокомментировала Москве 24 принятый Мосгордумой проект поправок в федеральное законодательство. По ним имитирующие курение табака устройства приравниваются к табачным изделиям. Малышева рассказала, что поддерживает такое решение и объяснила почему.

"Американская ассоциация пульмонологов – людей, которые занимаются легкими, уже давно обратила внимание и на эти изделия, и на те изделия, которые являются электронными сигаретами. Те вещества, которые при нагревании попадают в легкие, оказались еще опаснее, чем сигареты, поэтому я поддерживаю это решение полностью", – подчеркнула она.

В свою очередь, телеведущий, автор книг о здоровом образе жизни Геннадий Малахов также отметил необходимость таких поправок.

"Я за то, чтобы в общественных местах никто не курил. Это, возможно, не сможет сократить количество курильщиков, но наведет какой-то порядок", – считает он.

Телеведущая и певица Анита Цой также поддержала подобные нововведения.

"Каждый должен решать сам, что он будет делать со своим здоровьем и так далее. Тем не менее, мне кажется, что в местах скопления людей, там, где могут встречаться люди и курящие и некурящие, со своими взглядами, однозначно надо курение исключить", – резюмировала она.

22 мая Мосгордума приняла проект поправок в федеральное законодательство, приравнивающий средства, имитирующие курение табака, к табачным изделиям. Постановление о запрете столичные парламентарии направят в Госдуму.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению Людмила Стебенкова рассказала, что подобные законы сейчас принимаются во многих западных странах. Депутат отметила, что вейпы и иные устройства, имитирующие курение табака, не упомянуты в федеральном законе о табакокурении. Однако, учитывая их широкое распространение, депутат предложила распространить нормы документа.

Сегодня курить запрещено в учебных, оздоровительных учреждениях, зданиях госслужб, общественном транспорте, ближе 15 метров от выхода с транспортной станции, в лифтах, на лестничных клетках, рабочем месте, пляжах, детских площадках, автозаправочных станциях, в общежитиях, гостиницах, барах, службах быта.