В "Ростелекоме" заявили о мерах по защите своих объектов на фоне атак на дата-центры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Ростелеком" принимает меры для защиты своей инфраструктуры на фоне атак на дата-центры в России. Об этом сообщил президент компании Михаил Осеевский, передает ТАСС.

"Понятно, что эти задачи решаются комплексно, и средствами пассивной защиты, во взаимодействии с Вооруженными силами РФ", – сказал он.

Принимаемые меры Осеевский назвал важным и своевременным элементом.

При этом перетока клиентов из дата-центров "Яндекса" и VK в центры обработки данных "Ростелекома" нет, уточнил глава компании. По его словам, коллеги быстро восстановили свою инфраструктуру, поэтому массового перехода заказчиков не случилось.

Ранее дата-центры "Яндекса" в ряде регионов России подверглись атакам БПЛА. Из-за этого пользователи столкнулись с перебоями в работе сервисов.

На фоне этого в Госдуме предложили перенести дата-центры и хранилища данных под землю. По мнению депутатов, это будет более безопасно, однако и обойдется дороже. Кроме того, часть дата-центров можно размещать в восточных регионах России, на Дальнем Востоке и в Арктике.