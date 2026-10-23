В Госдуме предложили перенести дата-центры под землю

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Перенести дата-центры и хранилища данных под землю предложила член комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Марина Ким. Об этом она рассказала изданию "Абзац".

По словам депутата, развитие беспилотников делает наземную инфраструктуру более уязвимой. Поэтому перенос дата-центров под землю имеет смысл. Это будет более безопасно, однако и обойдется дороже.

Она также отметила, что часть дата-центров можно размещать в восточных регионах России, на Дальнем Востоке и в Арктике. По словам Ким, правительство разрабатывает предложения для инвесторов, которые могли бы стимулировать строительство таких объектов в этих районах.

Ранее стало известно, что в Минцифры РФ появился отраслевой штаб, который займется защитой сетей связи от внешнего деструктивного воздействия. Участники штаба определили перечень наиболее важных объектов связи, которые подлежат защите. В министерстве также утвердили требования по защите таких объектов.

