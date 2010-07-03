Продажу IQOS могут запретить в брендированных павильонах в ТЦ

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В Госдуме предлагают запретить продажу IQOS в брендированных павильонах в торговых центрах, а также распространить на устройство действие закона о табакокурении. Об этом Агентству "Москва" сообщил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Парламентарий считает, что все нетрадиционные формы потребления табака должны быть приравнены к табакокурению, и соответственно, на них должно распространяться законодательство.

Если это произойдет, продолжил депутат, то торговля IQOS в брендированных павильонах попадет под запрет, поскольку торговля табачной продукцией с выкладкой и демонстрацией в торговом объекте запрещена.

"IQOS – это такой же по своим вредным последствиям продукт, как и никотин, и поэтому независимо от того, какая существует система доставки никотина, на все эти варианты должен распространяться общий федеральный закон о табакокурении, о потреблении табака и ограничении потребления табака в стране", – отметил Говорин.

Он добавил, что в настоящее время в Госдуме идет работа над тем, чтобы привести это в исполнение. Депутат подчеркнул, что вопрос стоит об электронных сигаретах и иных формах доставки никотина, в том числе кальянов.

"И я думаю, что мы выйдем на конкретные шаги", – заключил Говорин. По его словам, потребление никотина всегда заканчивается тяжелыми заболеваниями.

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала желание Минздрава России приравнять электронные сигареты к обычным. Минздраву во взаимодействии с Роспотребнадзором, Минсельхозом и ФАС рекомендовали внести изменения в законодательство в части единого регулировании сигарет.

Сегодня курить запрещено в учебных, оздоровительных учреждениях, зданиях госслужб, общественном транспорте, ближе 15 метров от выхода с транспортной станции, в лифтах, на лестничных клетках, рабочем месте, пляжах, детских площадках, автозаправочных станциях, в общежитиях, гостиницах, барах, службах быта. Если предложения Минздрава примут, эти запреты коснутся и электронных сигарет, в том числе IQOS.