Совет Федерации снова предложил запретить курение вейпов в ресторанах

В Совете Федерации снова прозвучало предложение о запрете курения вейпов в ресторанах. С такой идеей выступил председатель комитета верхней палаты парламента по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.
Агентство "Москва" отмечает, что здесь 16 апреля проходит круглый стол "Роль молодежных общественных консультативных органов при законодательных органах государственной власти субъектов РФ в общественном контроле за реализацией национальных проектов".
"Мне кажется, этот федеральный закон, который был принят в части отмены курения в ресторанах, общественных местах, повлиял настолько на пропаганду курения положительным опытом, что, наверное, никакой закон не был настолько действенным за последние годы. Наверное, вы поддержите, если мы то же самое сделаем предложение в части вейпов, курительных смесей. Надо исключать!" – так обратился Кутепов к молодым парламентариям.
Он также отметил, что неплохо было бы на собственном примере им показать, что вести здоровый образ жизни – это хорошо.
Ранее сообщалось, что электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака типа IQOS и glo могут приравнять к обычным сигаретам.
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