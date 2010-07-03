Системы IQOS и glo хотят приравнять к обычным сигаретам

Электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака типа IQOS и glo могут приравнять к обычным сигаретам. Об этом РБК заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
Он отметил, что в новой версии антитабачной концепции особое внимание отводится контролю за оборотом электронных средств доставки никотина (ЭСДН). Ранее документ не содержал этот термин, однако теперь он включен практически во все пункты, которые предусматривают ограничения для обычных сигарет.
"Последняя редакция концепции, внесенная в правительство, отражает принципиальную позицию Минздрава, в соответствии с которой обращение как электронных сигарет, включая вейпы и системы нагревания табака, так и обычных сигарет должно регулироваться одинаково", – пояснил Салагай.
В свою очередь, в пресс-службе Минздрава напомнили, что ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила принять меры для предотвращения "начала употребления инновационных и новых видов табачных изделий".
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил размещать на упаковках со стиками IQOS устрашающие картинки, которые указывали бы на последствия употребления табака. По его мнению, аналогичные ограничения должны распространяться на электронные сигареты и вейпы.
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