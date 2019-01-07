Более 74 млн рублей заплатили россияне за год за курение в неположенных местах

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За курение в неположенных местах в 2018 году россияне заплатили более 74 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Больше всего подобных нарушений зафиксировано в Москве, Московской области и в Краснодарском крае.

За год полицейские составили более 365 тысяч протоколов по статье "Нарушение установленного законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".

Антитабачный закон в России вступил в силу 1 июня 2013 года. Тогда запрет на курение ввели в ресторанах и кафе, в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта. Также курить не разрешается на вокзалах, в аэропортах, на рынках, в подъездах жилых домов и на детских площадках.

За такое нарушение грозит штраф от 500 до 3 тысяч рублей, в зависимости от того, где было совершено правонарушение.

Ранее сообщалось, что Минздрав разработал новый проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака с 2019 по 2030 годы.

Согласно концепции, после 2050 года в России должны прекратиться продажи сигарет. Это станет возможным из-за снижения числа курильщиков – Минздрав рассчитывает, что к этому времени их останется лишь 5%, тогда как в 2016 году таких было 30,9% (более 40 миллионов).

Также Минздрав намерен "предотвратить распространение новых форм и видов табачных изделий, в том числе, которые потребляются путем нагревания табака". На российском рынке представлены два таких продукта: IQOS и glo.