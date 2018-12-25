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09:00

Минздрав намерен запретить продажу табака после 2050 года

власть общество

09:00

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Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года

Минздрав разработал новый проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака с 2019 по 2030 годы, сообщает РБК.

Согласно концепции, после 2050 года в России должны прекратиться продажи сигарет. Это станет возможным из-за снижения числа курильщиков – Минздрав рассчитывает, что к этому времени их останется лишь 5%, тогда как в 2016 году таких было 30,9% (более 40 миллионов).

Также Минздрав намерен "предотвратить распространение новых форм и видов табачных изделий, в том числе, которые потребляются путем нагревания табака". На российском рынке представлены два таких продукта: IQOS и glo.

В начале июля Минздрав предложил Минприроды ввести экологический налог на сигареты. В ведомстве обеспокоены вредным воздействием окурков на экологию.

В начале ноября появилась информация, что экспертный совет при правительстве рассматривает возможность уменьшения числа магазинов, продающих алкоголь и табак. Эксперты называют алкоголь и курение ключевыми источниками предотвратимой смертности в России.

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