Минздрав намерен запретить продажу табака после 2050 года

Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года
Минздрав разработал новый проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака с 2019 по 2030 годы, сообщает РБК.
Согласно концепции, после 2050 года в России должны прекратиться продажи сигарет. Это станет возможным из-за снижения числа курильщиков – Минздрав рассчитывает, что к этому времени их останется лишь 5%, тогда как в 2016 году таких было 30,9% (более 40 миллионов).
Также Минздрав намерен "предотвратить распространение новых форм и видов табачных изделий, в том числе, которые потребляются путем нагревания табака". На российском рынке представлены два таких продукта: IQOS и glo.
В начале июля Минздрав предложил Минприроды ввести экологический налог на сигареты. В ведомстве обеспокоены вредным воздействием окурков на экологию.
В начале ноября появилась информация, что экспертный совет при правительстве рассматривает возможность уменьшения числа магазинов, продающих алкоголь и табак. Эксперты называют алкоголь и курение ключевыми источниками предотвратимой смертности в России.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.