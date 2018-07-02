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Общество

02 июля 2018, 17:28

Минздрав предложил ввести экологический налог на сигареты

общество власть

Фото: depositphotos/fermate

В России необходимо ввести экологический налог на сигареты из-за окурков, которые вредят окружающей среде и здоровью людей. Об этом говорится в письме министерства здравоохранения в адрес министерства природных ресурсов и экологии, сообщает ТАСС.

Как отмечается, специалисты полагают, что источниками загрязнения являются как сами сигареты, так и табачный дым. В окурках, по словам экологов, содержится кадмий и ряд других загрязняющих элементов, а в табачном дыме присутствует углекислый газ.

Кроме того, курение является одной из главных причин лесных пожаров.

В Минздраве отметили, что деньги от экологического налога можно направить на финансовую поддержку мероприятий в области экологии и внедрения технологий по охране природы.

Ранее сообщалось, что вице-премьеры России Дмитрий Козак и Татьяна Голикова пришли к выводу, что вейпы и другие альтернативные устройства для курения должны попасть под действующий закон о курении. Вице-премьеры решили не вводить отдельное регулирование для электронных сигарет.

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