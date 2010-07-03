На упаковках со стиками IQOS могут появиться устрашающие картинки

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На упаковках со стиками IQOS необходимо изображать устрашающие картинки, которые указывали бы на последствия употребления табака. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов.

Он указал, что производители стиков пытаются имитировать "некое безопасное курение", что на самом деле не так.

"На пачках IQOS, везде, где они продаются, нужны такие же предупреждающие страшные надписи и картинки, как и на табаке", – приводит слова Милонова Агентство "Москва".

По мнению депутата, такие же ограничения должны распространяться на электронные сигареты и вейпы.

В начале февраля зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин призвал запретить курить стики в общественных местах. Он также указал, что позиционирование IQOS как менее вредного инструмента для курения является обманом.

