Курение IQOS в общественных местах предложили запретить

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Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин предложил запретить курить IQOS в общественных местах так же, как и сигареты, сообщает Агентство "Москва".

"Лично моя позиция такая: все электронные сигареты, IQOS должны быть приравнены в законодательстве к обычному курению. Потому что в этих приборах нередко могут содержаться разного рода ароматизаторы, которые вредят здоровью. Необходимо запретить курение IQOS в общественных местах", – полагает он.

Парламентарий добавил, что позиционирование IQOS как менее вредного инструмента для курения – обман. "Сама манипуляция с использованием IQOS – это формирование психотипа потребления табака", – пояснил он.

Запретить предлагается и курение кальянов в кафе и ресторанах. По мнению Говорина, приборы для курения нужны лишь в специальных заведениях.

Антитабачный закон в России начал действовать в 2013 году. Тогда запрет на курение ввели в ресторанах и кафе, в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта. Курить также нельзя на вокзалах, в аэропортах, на рынках, в подъездах жилых домов и на детских площадках. За такое нарушение грозит штраф от 500 до 3 тысяч рублей, в зависимости от того, где было совершено правонарушение.

В 2018 году россияне заплатили более 74 миллионов рублей за курение в неположенных местах. Больше всего подобных нарушений зафиксировано в Москве, Московской области и в Краснодарском крае.