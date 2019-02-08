Курение кальянов в кафе и ресторанах предложили запретить

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Кафе и рестораны не место для кальянов. Такого мнения придерживается зампред думского комитета по охране здоровья Николай Говорин, передает Агентство "Москва".

Парламентарий убежден, что приборы для курения нужны лишь в специальных заведениях. "Кальяны нужно оставить в кальянных. В местах общественного питания они должны быть запрещены", – сказал Говорин.

Депутат отметил, что не каждому посетителю кафе нравится дышать кальяном, который курят за соседним столиком. Таким образом, люди попадают в зону вынужденного потребления этого продукта.

В конце января Мосгордума приняла законопроект, предусматривающий административную ответственность за привлечение детей к курению электронных сигарет, вейпов и кальянов. Председатель столичного парламента Алексей Шапошников заявил, что эта проблема должна решаться комплексно и на федеральном уровне.