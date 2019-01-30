За вовлечение детей в курение вейпов будут штрафовать

Московская городская дума приняла во втором и окончательном чтении законопроект, предусматривающий административную ответственность за привлечение детей к курению электронных сигарет, вейпов и кальянов, передает РИА Новости.
"При подготовке законопроекта ко второму чтению у депутатов возникли вопросы, что следует подразумевать под понятиями "продукты, не являющиеся никотином" и "вовлечение в процесс использования устройств, имитирующих курение табака". Две поправки от депутата Ольги Шараповой и одна редакторская поправка уточняют содержание этих понятий. Все изменения были рассмотрены и одобрены профильной комиссией Мосгордумы", – заявила председатель комиссии МГД по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.
В свою очередь, председатель столичного парламента Алексей Шапошников сообщил, что столь важная и актуальная проблема должна решаться комплексно и на федеральном уровне.
"Напомню, что Москва одной из первых подняла тему о необходимости правового решения этого вопроса. К сожалению, пока в федеральном законодательстве существует пробел, а устройства для нагревания табака и другие устройства, имитирующие курение табака, набирают все большую популярность среди молодежи, мы решили на городском уровне предпринять первые шаги", – заявил Шапошников.
По словам председателя Мосгордумы, предлагается ввести штраф от 1500 до 3000 рублей для граждан, и от 2500 до 5000 рублей на должностных лиц за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования устройств, имитирующих курение табака.
Кроме того, предлагается установить ответственность за аналогичные действия, совершенные родителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних. Для них предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей, заявил Шапошников.
По словам Людмилы Стебенковой, закон вступит в силу после того, как его подпишет Сергей Собянин. Меры, изложенные в документе, касаются любых устройств, имитирующих курение табака.
В мае аналогичный закон приняла Мособлдума. Поправки в КоАП Московской области устанавливают штрафы для физических лиц от 3 до 5 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юрлица – от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 150 тысяч рублей.
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