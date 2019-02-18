Сигареты в РФ и СНГ могут подорожать в 2023 году

Россия, Белоруссия, Таджикистан, Армения, Казахстан, Узбекистан и Киргизия согласовали повышение акцизов и другие меры по борьбе с курением. Как уточняет портал News.ru, это приведет к повышению стоимости табачных изделий в среднем на 10%.
Дополнительное заседание экспертной группы СНГ по по предупреждению негативного влияния табака на здоровье населения состоялось в Минске. Его участники обсудили план действий, который предусматривает рост акцизов от 5 до 25% к 2023 году, что вызовет подорожание сигарет на сумму от пяти до 10 рублей. Внести корректировки предложило министерство экономики Киргизии.
В настоящее время средний акциз в еврорегионе ВОЗ достигает 2,38 доллара на пачку сигарет. В РФ средняя цена за пачку составляет около 115 рублей, в Белоруссии – около 70 рублей на российские деньги.
По словам начальника отдела общественного здоровья министерства здравоохранения РФ Кристины Сошкиной, документ, который обсуждался на заседании, по сути является дорожной картой.
"В рамках национального законодательства у государств-участников нет никаких ограничений. Поэтому если министерство финансов одной из стран сочтет, что акцизы нужно существенно повысить, не будет никаких препятствий для этого", – пояснила Сошкина.
Шагом, который должен последовать за повышением акцизов, как отмечают эксперта, станет раскрытие состава сигарет. Сейчас производители предпочитают скрывать, какие добавки используются в конкретных марках сигарет и как это влияет на здоровье курильщиков.
Ранее зампред думского комитета по охране здоровья Николай Говорин предложил запретить курить IQOS в общественных местах так же, как и сигареты. При этом позиционирование IQOS как менее вредного инструмента для курения парламентарий назвал обманом.
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