В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным

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Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала желание Минздрава России приравнять электронные сигареты к обычным, сообщает "Интерфакс".

Минздраву во взаимодействии с Роспотребнадзором, Минсельхозом и ФАС рекомендовали внести изменения в законодательство в части единого регулировании сигарет.

Сегодня курить запрещено в учебных, оздоровительных учреждениях, зданиях госслужб, общественном транспорте, ближе 15 метров от выхода с транспортной станции, в лифтах, на лестничных клетках, рабочем месте, пляжах, детских площадках, автозаправочных станциях, в общежитиях, гостиницах, барах, службах быта. Если предложения Минздрава примут, эти запреты коснутся и электронных сигарет, в том числе IQOS.

Помимо этого, предлагается ввести административную ответственность за курение несовершеннолетними.

Региональные органы МВД, а также территориальные органы Федеральной таможенной службы, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Ространснадзора должны проработать вопросы привлечения межведомственных мобильных групп, которые будут выявлять и пресекать оборот "санкционной" продукции, а также противодействовать незаконному ввозу и перемещению табачных изделий по территории страны.

На пачках сигарет предлагается размещать дополнительные предупреждающие надписи и изображения о возможных последствиях пожаров из-за курения. Кроме того, руководителям субъектов РФ с МЧС России и МВД рекомендовали принять дополнительные меры, направленные на профилактику пожаров, возникающих из-за курения.

Около 470 тысяч протоколов в 2018 году составили полицейские по факту курения в общественных местах. В итоге размер штрафов, выписанных гражданам с вредной привычкой, достиг 223 миллионов рублей.

Итоги работы глава ведомства Владимир Колокольцев подвел на заседании комиссии по профилактике правонарушений. Он подчеркнул, что за минувший год полицейские выявили свыше 800 преступлений, которые связаны с незаконным производством и оборотом табака. Колокольцев напомнил и о принятых мерах по защите здоровья россиян. В частности, прошлой весной производителей обязали маркировать сигареты. В полном объеме система начнет работать уже этим летом.