Российских курильщиков за год оштрафовали на 223 млн рублей

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Около 470 тысяч протоколов в 2018 году составили полицейские по факту курения в общественных местах. В итоге размер штрафов, выписанных гражданам с вредной привычкой, достиг 223 миллионов рублей, сообщает сайт МВД.

Итоги работы глава ведомства Владимир Колокольцев подвел на заседании комиссии по профилактике правонарушений. Он подчеркнул, что за минувший год полицейские выявили свыше 800 преступлений, которые связаны с незаконным производством и оборотом табака.

Колокольцев напомнил и о принятых мерах по защите здоровья россиян. В частности, прошлой весной производителей обязали маркировать сигареты. В полном объеме система начнет работать уже этим летом.

Кроме того, за нарушения антитабачного законодательства Роспотребнадзор привлек к административной ответственности более семи тысяч физических, юридических и должностных лиц.

Отдельное внимание участники заседания уделили формированию единой законодательной базы в сфере оборота, потребления, а также рекламы обычной табачной продукции.

Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака типа IQOS и glo могут приравнять к обычным сигаретам. По его словам, в новой версии антитабачной концепции особое внимание отводится контролю за оборотом электронных средств доставки никотина.

