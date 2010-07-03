Курение убивают: Минздрав предложил поэтапно вывести табак из оборота

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Российское министерство здравоохранения внесло новую антитабачную концепцию в правительство. Ведомство предлагает в ближайшие 30 лет снизить уровень потребления табака до 5%, а затем полностью вывести сигареты из легального оборота, передает ТАСС.

На расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что ведомство рассчитывает на содействие сенаторов. Он напомнил, что Совфед предлагал инициативы по электронным сигаретам, которые нужно изучить в рамках новой концепции.

По мнению авторов документа, чтобы вывести продукцию из оборота, нужны специальные меры. Планируется, что ежегодно потребление табака будет снижаться на 0,5 процентных пункта. Кроме того, Минздрав хочет предотвратить появление новых видов табака и распространения электронных сигарет.

В проекте концепции сказано, что в России связанные с курением болезни уносят до 500 тысяч жизней в год. Разработкой новых нормативных актов ведомство занялось в рамках проекта "Укрепление общественного здоровья". В соответствии с планом, документы должны быть готовы до конца 2019 года.

Ранее американские ученые рассказали об опасности курения вейпов. Исследователи утверждают, что эта привычка приводит к сердечным приступам, депрессии и инсультам.