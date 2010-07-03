Ученые рассказали об опасности курения вейпов

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У любителей электронных сигарет примерно в полтора раза чаще случаются сердечные приступы, ишемии, депрессии и инсульты по сравнению с некурящими людьми. К такому выводу пришли медики, выступавшие на ежегодной сессии Американской коллегии кардиологов в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

По словам Мохиндера Виндхьяла из университета Канзаса в Уичите, вейпы влияют на частоту развития проблем с сердцем. Он надеется, что представленные на конференции данные заставят людей серьезнее относиться к этой угрозе и начать активнее с ней бороться.

Исследователи заявляют, что в целом, табачный дым более опасен для здоровья легких и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания.

Кроме того, курение вейпов может делать стенки артерий и вен более ломкими и приводить к развитию серьезных проблем с сердцем. Ученые также доказали, что испарители никотина не отвращают, а привлекают людей к реальным сигаретам, вопреки заявлениям производителей.

Исследования показали, что постоянное употребление табака повышало вероятность заполучить сердечный приступ на 165%, коронарную болезнь сердца – на 94%, инсульт – на 78%. Все эти эффекты были характерны и для вейпов, хотя и в менее выраженном виде.