Названы самые курящие регионы России

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Дальневосточные регионы оказались самыми курящими в России. Равнодушнее остальных к табаку – жители республик Кавказа. Об этом сообщает газета "Известия", основываясь на исследовании Росстата по итогам 2018 года.

Больше всего курильщиков проживают в Чукотском автономном округе – здесь каждый день курят 48% населения. На втором месте Магаданская область (41%), на третьем – Еврейская АО (36%). Меньше всего любителе табака – в Чечне (2%), Ингушетии (5%) и Дагестане (9%).

Эксперты считают, что такие данные связаны с культурными особенностями и уровнем жизни. В целом, в России курит каждый пятый ее житель, это не так много – по данным ВОЗ, в среднем в Европейском регионе вредная привычка есть у 28% населения.

Ежедневно в России курят 22% граждан, изредка – еще 5,2%. Избавились от вредной привычки – 10%, а больше половины россиян (62,8%) никогда и не курили. Среди курящих, большинству (45%) хватает пачки в день, трети (33,4%) – до десяти сигарет, а каждому седьмому (15,3%) – до пяти. Больше одной пачки выкуривает лишь 6,3%.

Ранее сообщалось, что электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака типа IQOS и glo могут приравнять к обычным сигаретам. В новой версии антитабачной концепции особое внимание отводится контролю за оборотом электронных средств доставки никотина (ЭСДН).

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил размещать на упаковках со стиками IQOS устрашающие картинки, которые указывали бы на последствия употребления табака. По его мнению, аналогичные ограничения должны распространяться на электронные сигареты и вейпы.