Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 15:50

Технологии

Серые смартфоны могут обязать регистрировать через "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Минцифры России хочет обязать владельцев контрафактных устройств и смартфонов, ввезенных в страну для личного пользования, регистрировать их по IMEI в течение двух недель. Если этого не сделать, аппараты не смогут подключаться к мобильным сетям, сообщает РБК.

По информации источников СМИ, соответствующие положения планируют включить в новую редакцию правительственного постановления "О базе идентификаторов пользовательского оборудования", которое сейчас разрабатывается. Отмечается, что инициатива призвана пресечь серый импорт, при котором телефоны ввозят в Россию по одному для последующей перепродажи.

В Минцифры подтвердили, что проект постановления уже направили на рассмотрение правительства. Документ предусматривает обязательную регистрацию устройств, которые не прошли таможенное оформление. Процедуру можно будет пройти на портале "Госуслуги".

При этом смартфоны, подключенные к российским мобильным сетям до апреля 2027 года, смогут продолжить работу без регистрации независимо от способа их ввоза. В ведомстве уточнили, что проект пока обсуждается в аппарате правительства и в дальнейшем может измениться.

Ранее Минцифры начало прорабатывать реформу регулирования виртуальных операторов связи, которая может включать минимальную стоимость тарифа в 250 рублей в месяц и увеличение отчислений с 2 до 4% доходов.

Глава ведомства Максут Шадаев назвал расширение таких операторов проблемой для долгосрочного развития сетей и инвестиций в инфраструктуру. В министерстве отметили, что переход абонентов к виртуальным операторам может снижать доходы компаний, владеющих собственными сетями.

Минцифры РФ готовит новые правила для ввезенных из-за рубежа смартфонов

Читайте также


технологии

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика