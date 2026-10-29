Серые смартфоны могут обязать регистрировать через "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Минцифры России хочет обязать владельцев контрафактных устройств и смартфонов, ввезенных в страну для личного пользования, регистрировать их по IMEI в течение двух недель. Если этого не сделать, аппараты не смогут подключаться к мобильным сетям, сообщает РБК.

По информации источников СМИ, соответствующие положения планируют включить в новую редакцию правительственного постановления "О базе идентификаторов пользовательского оборудования", которое сейчас разрабатывается. Отмечается, что инициатива призвана пресечь серый импорт, при котором телефоны ввозят в Россию по одному для последующей перепродажи.

В Минцифры подтвердили, что проект постановления уже направили на рассмотрение правительства. Документ предусматривает обязательную регистрацию устройств, которые не прошли таможенное оформление. Процедуру можно будет пройти на портале "Госуслуги".

При этом смартфоны, подключенные к российским мобильным сетям до апреля 2027 года, смогут продолжить работу без регистрации независимо от способа их ввоза. В ведомстве уточнили, что проект пока обсуждается в аппарате правительства и в дальнейшем может измениться.

Ранее Минцифры начало прорабатывать реформу регулирования виртуальных операторов связи, которая может включать минимальную стоимость тарифа в 250 рублей в месяц и увеличение отчислений с 2 до 4% доходов.

Глава ведомства Максут Шадаев назвал расширение таких операторов проблемой для долгосрочного развития сетей и инвестиций в инфраструктуру. В министерстве отметили, что переход абонентов к виртуальным операторам может снижать доходы компаний, владеющих собственными сетями.

