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28 октября, 14:52

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IT-эксперт Геллер: точечная настройка лимита на зарубежный трафик займет 2 года

Строгие ограничения: как лимит на зарубежный трафик повлияет на Рунет

В России могут ввести лимит на зарубежный интернет-трафик, утверждают СМИ. Как это отразится на пользователях и возможен ли "суверенный Рунет", разбиралась Москва 24.

"Вопросы прорабатываются"

Фото: depositphotos/GaudiLab

Минцифры обсуждает возможность введения лимита на зарубежный интернет-трафик для российских пользователей, сообщил Forbes со ссылкой на источники.

По данным издания, такие меры могут войти в законопроект о реформе телекоммуникационной отрасли. В рамках инициативы ведомство сможет пропускать весь трафик с зарубежных доменов через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) и устанавливать лимиты на его использование.

В министерстве подтвердили, что работа над совершенствованием законодательства в сфере связи ведется совместно с заинтересованными ведомствами и отраслью, а разрабатываемые меры носят комплексный характер.

Указанные вопросы в настоящее время прорабатываются, однако говорить о том, какие из них и в каком виде войдут в финальную редакцию поправок, преждевременно.
из сообщения Минцифры

Цель готовящихся инициатив – сделать телеком-рынок "более прозрачным и ориентированным на интересы пользователей, а услуги связи – безопасными", заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Минцифры обсуждает с операторами возможность взимать плату за международный трафик в сетях 5G сверх лимита в 50 гигабайтов. В министерстве говорили о вероятном запуске такой системы в октябре, однако операторы пока не располагают техническим решением для ее реализации, поэтому сроки могут измениться.

Российский сайт с западным трафиком

Фото: 123RF.com/champlifezy

IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер в беседе с Москвой 24 не смог оценить сроки ввода лимита не международный трафик.

"Это зависит от задач, поставленных перед Госдумой и правительством. Все может произойти довольно быстро, если решение будет принято", – отметил он.

Безусловно, мера скажется на качестве работы интернет-ресурсов – как российских, так и международных. Это точно отразится на тех, кто пользуется VPN – в том числе для работы. VPN-трафик в значительной степени будет обрубаться.
Артем Геллер
IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета

По словам эксперта, российские и международные сервисы в случае предполагаемых мер могут перестать работать или открываться со сбоями.

"Конечно, можно сделать грубое решение, которое будет отсекать практически не глядя весь международный трафик, обрубая разные российские сервисы и лишние международные, не нуждающиеся в отключении. На точечную настройку необходима пара лет", – отметил он.

Минцифры РФ может ввести лимиты на зарубежный интернет-трафик

Однако эксперт затруднился ответить, приведет ли все это к созданию суверенного российского интернета.

"Если все будет реализовано хорошо, то да. В то же время постоянно говорят о суверенном интернете в Китае, а по факту практически все VPN там прекрасно работают", – резюмировал Геллер.

В свою очередь, эксперт по кибербезопасности Координационного совета некоммерческих организаций Алексей Курочкин отметил, что на сегодняшний день проблема заключается в понимании того, что является зарубежным трафиком, а что – нет.

"Множество картинок и шрифтов на сайтах тянется с западных ресурсов. Поэтому непонятно: вы будете смотреть российский сайт, но система считает его как западный трафик", – сказал он Москве 24.

Для реализации в стране должно быть много того, что разработано в России: браузеры, шрифты, серверы и прочее. А главное, все сайты должны использовать именно эти ресурсы. Тогда мы не будем пересекаться по трафику. В противном случае российский сайт, который находится на российском сервере, все равно подтягивает элементы с западных ресурсов.
Алексей Курочкин
эксперт по кибербезопасности Координационного совета некоммерческих организаций

В "ближайшую неделю" реализовать подобное не удастся, как и за несколько месяцев. Вероятнее всего, даже одного года будет недостаточно, заключил Курочкин.

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