Эксперт Бархота объяснил, как банки будут отслеживать вредоносное ПО на гаджетах россиян

Российские банки получат право на блокировку переводов при обнаружении на устройстве вредоносных программ с 1 марта 2027 года, рассказали в ЦБ. С чем это связано и как избежать ограничений, разбиралась Москва 24.

Деньги в безопасности

Банки начнут блокировать переводы клиентов, если на их смартфонах обнаружены опасные программы, с 1 марта 2027 года. Об этом в подкасте на обучающей платформе Банка России "Финтрек" сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Он напомнил, что 26 июня был принят федеральный закон, согласно которому банки будут обязаны обеспечивать безопасность своих приложений и веб-версий. Это позволит им выявлять вредоносное ПО на гаджетах пользователей.





Вадим Уваров директор департамента информационной безопасности ЦБ Мы полагаем, что это дополнительно должно защитить наших граждан, для того чтобы как раз на такие схемы и уловки они не попадались. Человек должен дать согласие для того, чтобы это происходило. <…> Если будет выявлено, что на вашем аппарате выявлен вредонос, то банк отклонит операцию и предложит провести ее с безопасного устройства либо предложит прийти в отделение.

Также закон вводит ограничения на срок нахождения граждан в специальном реестре Банка России, куда вносят информацию о подозрительных операциях, совершенных без добровольного согласия клиентов. При первом попадании в этот список сведения будут храниться в течение года, а при повторном нарушении срок увеличится до 3 лет.

Ранее сообщалось, что банки и налоговая служба будут обращать внимание на владельцев счетов, куда поступает большое количество переводов. При фиксации сомнительных операций организация вправе полностью приостановить дистанционное управление счетами и картами.

Также эксперты предупреждали, что нужно быть более внимательным при заполнении поля с назначением перевода. Если из написанного текста станет понятно, что гражданин рассчитывается за коммерческие услуги или товары, банк вправе приостановить операцию. К сообщениям, которые способны привлечь нежелательное внимание контролирующих систем, относятся такие фразы, как "за торт", "за квартиру за январь" или "спасибо за реснички".

"Антивирус" от мошенников

Комментируя нововведение, эксперт банковского рынка Андрей Бархота рассказал Москве 24, что оно станет полезным для пользователей. Мошенники все чаще прибегают к автоматизированным средствам своих действий, в том числе используют вредоносное ПО.

"Простым языком, это может быть замаскированная под компьютерную игру программа и так далее. Поэтому идентификация со стороны банков – большой плюс", – отметил эксперт.

По его словам, очистка и защита от такого ПО реализуются с помощью специальных антивирусных программ. При их обнаружении финорганизация приостановит операцию. Однако не исключено, что сам мобильный банк будет загружаться и показывать остатки на счетах.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Вредоносное программное обеспечение проявляет себя по-разному. Некоторые формы могут заявить о себе сразу – в момент обмена интернет-трафиком, когда идет подтягивание данных из интернета и одновременно обмен данными. Но все-таки наиболее точное установление вредоносного или безвредного программного обеспечения происходит при входе в мобильный банк. Приложение сразу фиксирует часть специфических программных средств, установленных на телефоне. И здесь как раз возможен отказ в операциях, заморозка операции, блокировка счетов.

Специалист добавил, что наиболее частое вредоносное программное обеспечение – это так называемые вирусы. Они занимаются несанкционированной передачей данных, пытаются отсканировать пароли и способы управления финансами.

"В конечном итоге они могут либо вывести из строя телефон, либо способствовать похищению денежных средств. Если заражение все же произошло, вредоносное программное обеспечение нужно удалить. Необязательно менять гаджет, достаточно провести полное сканирование с помощью современных антивирусных средств для мобильных устройств", – объяснил Бархота.

Однако, по словам эксперта, пока не совсем понятно, что будет входить в понятие "вредоносного программного обеспечения". Если оно охватит исключительно приложения-клоны или вирусы, поведение клиентов сильно не изменится.



(программы, предназначенные для выполнения определенных задач. – Прим. ред.) , которые использует клиент и которые, например, не входят в белые списки, тогда, естественно, будет наблюдаться склонность к снижению пользования банковскими приложениями.

Андрей Бархота эксперт банковского рынка Если в эту категорию отнесут другие утилиты, которые использует клиент и которые, например, не входят в белые списки, тогда, естественно, будет наблюдаться склонность к снижению пользования банковскими приложениями.

Чтобы минимизировать риски с точки зрения безопасности, эксперт порекомендовал держать банковские приложения на отдельном телефоне, особенно если на нем больше ничего нет.

"Когда у нас один смартфон и на нем много всяких утилит и программ, велика вероятность, что из этого что-то будет признано вредоносным программным обеспечением", – объяснил специалист.

Если мобильный банк установлен на отдельном аппарате, где нет ничего лишнего, вероятность блокировки переводов минимальна, заключил Бархота.

