Эксперт Новикова: советы ИИ могут принести убытки при инвестициях

Искусственный интеллект в финансовых вопросах использует почти 70% россиян, показал опрос. Поможет ли это оптимизировать расходы или, наоборот, приведет к большим потерям личных средств, разбиралась Москва 24.

Результаты объективны?

К помощи искусственного интеллекта в финансовых целях прибегают 71% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса международного финтех-холдинга, которые приводит ТАСС.

Самой популярной сферой применения стал пункт "общие финансовые вопросы": его выбрали 17% респондентов. Сюда вошли получение льгот и пособий, зарплатные и налоговые темы, страхование, переводы и другие подобные запросы. На втором месте по востребованности оказались инвестиции: их как сферу использования ИИ назвали 13% опрошенных.

Далее следуют финансовые услуги в банках, ломбардах и других учреждениях – 12% голосов. Реструктуризация долгов набрала 11%, а поиск подходящего микрозайма – 9%. Замыкает список планирование личного или семейного бюджета: с помощью ИИ его ведут 8% респондентов.

Также аналитики выяснили, что 11% не применяет нейросети для построения личного бюджета: из них 4% сослались на недостаток знаний, 2% не доверяют технологии, а 5% назвали иные обстоятельства.

Однако эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин в беседе с Москвой 24 усомнился, что ИИ в этих целях применяют более 70% населения страны. По его словам, непонятно, кого именно опрашивали, были ли учтены пенсионеры и другие категории граждан, среди которых масштабы использования технологий не настолько велики.



Если пользователь не разбирается в тех же инвестициях, нейросети рискуют только навредить, убежден специалист.





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Это только инструмент, например, как калькулятор. Это приведет к финансовым потерям, если человек не понимает, какой запрос он делает, зачем и как вообще все это считать. И это касается не только финансов, а вообще всех сфер.

По этой причине эксперт призвал не доверять технологии и ее ответам, и перепроверять результаты в других источниках.

Приносит убытки?

Независимый финансовый советник Марина Новикова в беседе с Москвой 24 отметила, что у нейросетей в этом плане есть плюсы.

"К примеру, у многих банковские карты, брокерские счета открыты в разных компаниях. И как все это консолидировать, чтобы понимать объем своего благосостояния? Иногда люди просто этим не занимаются, потому что сложно и долго", – сказала она.



При помощи ИИ же можно загружать выписки, остатки или скрины из приложений, просить сделать консолидированный отчет. Условно, получить стоимость активов на сегодня и их доходность, смоделировать ожидаемые денежные потоки.

"Тогда человек хотя бы примерно будет понимать, сколько у него денег, какие траты и какой поток ожидается, скажем, в ближайшие три месяца. По факту этим мало кто занимается, и здесь ИИ действительно может помочь", – уточнила эксперт.





Марина Новикова независимый финансовый советник Также можно, например, попросить ИИ загрузить данные кредита и рассчитать, каким образом лучше погашать ипотеку. Эта функция действительно очень сильно помогает.

В то же время если пользователь загружает выписки, никаких личных данных в них быть не должно. Если есть фамилия, имя, отчество, номера счетов – все нужно затирать, предупредила финансовый советник. Кроме того, по ее наблюдениям, бесплатные версии ИИ нередко совершают ошибки.



"На мой взгляд, это даже могут делать специально, чтобы пользователи приобретали платные продукты. При этом перепроверять полученные данные надо в любом случае: слепо доверять ИИ нельзя", – уточнила Новикова.



Также ИИ рискует принести убытки, например, в консультациях, куда вложить деньги. По мнению Новиковой, идеи, которые подбрасывает искусственный интеллект, зачастую пока "не в рынке" и не всегда основаны на свежих цифрах. Специалист же сможет подсказать, какие присутствуют риски, а также проанализировать конкретную жизненную ситуацию человека, заключила эксперт.

