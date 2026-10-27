Эксперт Ильин рекомендовал сбрасывать смартфон до заводских настроек перед ремонтом

Лжемастера по ремонту техники все чаще наживаются на клиентах, запрашивая десятки тысяч рублей за ремонт, выяснили эксперты. При этом нередко такие специалисты меняют оригинальную комплектацию устройства на некачественную реплику. Как не пострадать от таких аферистов – в материале Москвы 24.

Наглый развод?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/kuzmummy

При распространенных поломках в устройствах, таких как неполадки в работе аккумулятора, потеря звука или проблемы с экраном, гаджеты сдают на диагностику в сервисные центры. Однако определение стоимости ремонта в мастерских зачастую остается непрозрачным для клиентов.

Например, в Сети появился ролик, в котором рассказывается, как один из лжемастеров несколько месяцев обманывал пожилых, умышленно завышая стоимость услуг за обычную настройку техники. В результате такого мошенничества одна из пенсионерок лишилась 20 тысяч рублей, а другая перевела злоумышленнику почти 100 тысяч.

Также на уловки попадаются и известные личности: подобным опытом поделилась в своих социальных сетях актриса Ольга Кузьмина.





Ольга Кузьмина актриса У нас была кофемашина, сломался капучинатор. Просто в интернете нашла сервис, позвонила, приехали, забрали машину на диагностику. Сегодня сообщили, что ремонт машины будет стоить 49 тысяч рублей. Естественно, мы отказались, сказали: "Верните нам нашу кофемашину". После этого звонки начали сбрасывать.

Журналисты телеканала Москва 24 тоже решили проверить сервисы по ремонту устройств, поэтому решили сдать в мастерскую смартфон со сломанной камерой, на которой отсутствовало защитное стекло, а сама линза была сильно затерта. В одном из районных сервисных центров работу предварительно оценили в 8 тысяч рублей. При этом приемщик уточнил: окончательную стоимость назовет мастер только после разбора телефона, что потенциально могло увеличить ценник вдвое.

После отказа от обслуживания и обращения в другую мастерскую другие специалисты назвали ранее озвученную сумму необоснованной и предложили заменить основную камеру за 3,5 тысячи рублей. Стоимость установки защитного стекла оценили в 500 рублей за копию и 1,5 тысячи за оригинал. Мастер подчеркнул, что замена стекла никак не может стоить больше из-за его минимальной себестоимости, и добавил, что дубликат практически не уступает оригиналу.

При этом в ходе беседы выяснилось: подлинные детали не доставляются откуда-либо, а снимаются с других телефонов. Мастер пояснил, что, например, компания Apple не выпускает отдельные комплектующие, поэтому оригинальные камеры и стекла берутся исключительно с донорских устройств.

Донорство под видом ремонта

Однако никто не гарантирует, что из ремонтной мастерской гаджет отдадут не только в хорошем состоянии, но и со своими, оригинальными деталями. Например, в Сети разлетелся ролик, в котором возмущенная клиентка обнаружила подмену комплектующих на подержанные. После чего женщина потребовала у сотрудников мастерской вернуть родные запчасти и восстановить первоначальное состояние смартфона.

Чтобы определить оригинальность деталей, эксперт по цифровой технике Сергей Губарев в разговоре с телеканалом Москва 24 порекомендовал обратить внимание на буквы, которые нанесены на сами запчасти.





Сергей Губарев эксперт по цифровой технике Как правило, у копии эти надписи более яркого цвета <...>. И если мы посмотрим на сам шлейф, то внутри него у копий, как правило, нет индикации, что это оригинальная деталь от Apple, то есть нет значка яблока.

Также в настоящее время на рынке представлено множество восстановленных смартфонов, собранных из различных б/у-комплектующих. Подобные устройства, часто называемые франкенштейнами, могут продаваться под видом абсолютно новой техники, несмотря на неоригинальную внутреннюю начинку.

Губарев добавил, что при покупке такого пересобранного смартфона визуально определить подмену практически невозможно. При сборке в устройство устанавливают обманные переходники, благодаря которым операционная система распознает замененные компоненты как заводские. Кроме того, устанавливаемые неоригинальные дисплеи и другие запчасти могут быть оснащены микросхемами, которые искусственно подтверждают подлинность деталей при диагностике.

При этом, согласно данным Минпромторга, в настоящее время каждый третий приобретаемый смартфон является поддельным. На фоне стремления потребителей как можно дольше использовать имеющиеся устройства рынок мобильных гаджетов демонстрирует старение, а объемы продаж сократились на 7–10%. В то же время зафиксирован значительный рост спроса на услуги сервисных центров, что позволяет недобросовестным мастерским устанавливать необоснованно высокие цены на комплектующие, выдавая их за оригинальные детали.

При этом экономист Андрей Бархота в беседе с телеканалом Москва 24 объяснил, что главной целью производителя смартфонов является постоянная смена гаджетов, примерно через год-два пользования.





Андрей Бархота экономист Поэтому он крайне не заинтересован в доступных и уж тем более дешевых запасных частях, в том числе для ремонта. Но в целом отремонтировать можно: запчасти находятся в доступности, если их заказывать, то они, как правило, приходят максимум через два месяца.

Однако с экономической точки зрения затраты на такой ремонт могут обойтись примерно в половину стоимости нового аппарата, добавил эксперт.

Юридически не придраться?

Москвичи пожаловались на дорогой ремонт техники в сервисах

Во многих сервисах даже не пытаются внимательно осмотреть гаджет перед решением проблемы. Один из пострадавших от таких лжемастерских Владимир рассказал журналистам телеканала Москва 24, что сдал камеру для ремонта 1,5 месяца назад, но до сих пор не может получить ее обратно.

"Обманывают постоянно. Дал камеру – там просто кассета не выходила, ремонт копеечный. Они мне объявили, что надо менять полностью всю "лентопротяжку" и так далее – и все это за 18 тысяч. Хотя такая старенькая камера стоит 5,5–6,5 тысячи", – вспомнил мужчина.

Вместе с этим журналисты выяснили, что в недобросовестных мастерских часто трудятся люди без опыта. Например, на сайте вакансий новичкам за такую работу предлагают 170–300 тысяч рублей в месяц. Кроме того, в центрах по экспресс-ремонту ценообразование часто строится на свое усмотрение, и ключевой задачей персонала становится умение убеждать клиентов и навязывать дополнительные, зачастую ненужные услуги.

Например, один из таких лжемастеров рассказал корреспонденту телеканала Москва 24, что юридически к таким мастерским сложно придраться.





мастер по ремонту техники У нас в документах все очень грамотно прописано. И если ты правильно их оформишь, то есть укажешь все дефекты (допустим, телефон залит), все серийные номера запишешь, то в случае, если клиент пойдет в суд, мы выиграем.

Однако не все готовы обращаться и отстаивать свои права. Например, пострадавшая Александра Макарова рассказала телеканалу Москва 24, что ей срочно понадобился ремонт ноутбука, поскольку на нем находилась важная презентация. После звонка по номеру из объявления на подъезде девушке отремонтировали технику, но через несколько дней гаджет снова сломался, и на повторные звонки уже никто не ответил. В другом сервисном центре Александре пояснили, что в ходе первого ремонта в ноутбук поставили самую дешевую деталь, из-за чего и случилась новая поломка.

Помимо присвоения себе оригинальных запчастей, лжемастера могут украсть и личные данные клиентов, предупредил специалист по информационной безопасности Александр Ильин.





Александр Ильин специалист по информационной безопасности Если мы передаем свое устройство, допустим, в какой-то долгий ремонт, то, конечно же, лучше всего сделать резервную копию и сбросить устройство до заводских настроек. По возможности извлечь сим-карту, а также карту памяти. Помимо этого заблокировать уведомления, потому что даже на заблокированном устройстве, не передавая никакие код-пароли, у вас технически может выскакивать шторка с уведомлениями.

Тем не менее нередко встречаются и добропорядочные мастера по ремонту техники. Например, один из таких специалистов в ходе эксперимента, которые провели журналисты телеканала, озвучил стоимость в 2 тысячи рублей за сборку, разборку и диагностику устройства, не навязывая сопутствующие услуги. А это значит, что на рынке можно найти правильных мастеров, главное – обращаться в проверенные сервисы.