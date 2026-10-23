Маркетолог Новиков призвал не ждать больших скидок на iPhone Duo в России

Жалобы на первый складной смартфон от компании Apple – iPhone Duo – все чаще появляются в Сети. К примеру, на экране гаджета возникает заметная полоска, а у некоторых пользователей телефон превратился в "кирпич". Что будет с ценами и спросом на инновационный гаджет – в материале Москвы 24.

"Кирпич" с полосой на экране?

Компания Apple заблокировала свои первые складные смартфоны iPhone Duo, активированные до официального старта продаж, которые начались 23 октября, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, владельцы столкнулись со сбоем при попытке сбросить ранее активированный гаджет. После таких манипуляций он полностью потерял работоспособность и превратился в "кирпич": на экране девайса появилось системное сообщение о неполадке. Тем не менее при обычном использовании смартфона, без каких-либо манипуляций с системой, подобных проблем не возникло. Более того, iPhone без труда обновился до актуальной версии iOS.

Однако в первых обзорах новинки обнаружился еще один недостаток – корпус устройства сильно перегревается. Кроме того, один из авторов видео в Сети выяснил, что после 10 тысяч складываний в центре экрана iPhone Duo возникает заметная полоса. Причем первые признаки видны уже после 500 циклов. Несмотря на это, шарнир остается таким же плавным, как у нового устройства.

По словам экспертов, при обычном использовании телефона без экстремальных нагрузок набрать 10 тысяч циклов получится примерно за 3–6 месяцев. Для этого открывать устройство нужно от 50 до 100 раз в день. В то же время полоса рано или поздно возникает у всех гаджетов подобного плана.

При этом первый в России iPhone Duo на 512 гигабайт продали за 1,6 миллиона рублей (20 тысяч долларов) до официального старта продаж, выяснил телеграм-канал Baza. По информации источника, смартфон доставили в Москву из ОАЭ, а анонимный покупатель переплатил за него почти в 10 раз относительно розничной стоимости.

В то же время российские компании начали оформлять предзаказы на смартфоны, цена которых начинается от 332 тысяч рублей.

Цены упадут?

Фото: legion-media.com/Alamy Live News/SOPA Images Limited

Говорить о больших скидках на iPhone Duo через месяц-два пока преждевременно, рассказал Москве 24 маркетолог Игорь Новиков.

"В Россию iPhone доставляются по параллельному импорту, поэтому скидки торговые сети делают за счет снижения цены поставщика продавцу. Вполне возможно, они будут, но насколько большие – вопрос", – отметил эксперт.

По его словам, iPhone – это не просто телефон, а символ статуса и некая трендовая история. Многие покупают их не ради высоких технологий, а просто чтобы приобщиться к бренду.





Игорь Новиков маркетолог Целевая аудитория таких iPhone в России совсем немаленькая. Даже молодые студенты берут кредит и покупают iPhone, чтобы ходить с ним, сколько бы мы ни говорили про альтернативу в виде китайских, корейских или российских устройств. Все равно iPhone – это покупка не телефона прежде всего, а элемента стиля. Если эта штука еще и хорошо работает, вообще классно.

Что касается недоработок складной модели, важно понимать, что это первая подобная разработка от Apple. Естественно, будут какие-то недочеты, которые наверняка исправят в будущем, рассказал маркетолог.

"Поэтому, несмотря на недостатки, iPhone Duo будут покупать. При том, что "детские болезни" (недочеты. – Прим. ред.) у корейских телефонов с гибкими экранами уже пережили. Всегда нужно время для эксплуатации, чтобы понять, что устройство действительно работает и умеет делать хорошо", – отметил Новиков.

В связи с этим эксперт порекомендовал обратить внимание на следующую, улучшенную линейку данной модели.



Раскладной iPhone Duo не вызвал ажиотажа в России

В свою очередь, эксперт в цифровой технике и сервисах Сергей Вильянов в беседе с Москвой 24 отметил, что говорить о массовом спросе на смартфоны, которые стоят больше 300 тысяч рублей, довольно странно.





Сергей Вильянов эксперт в цифровой технике и сервисах Но в России определенно есть несколько тысяч людей, которые могут себе позволить такие "игрушки". С учетом что ввезено их несколько сотен, будет даже небольшой ажиотаж.

Эксперт также отметил, что ждать больших скидок на складную модель не стоит.

"На мой взгляд, цена снизится разве что до уровней в Европе и Китае плюс наценка 10–15% в зависимости от способа оплаты", – предположил эксперт.

Однако смысла в покупке новых iPhone, с учетом всех ограничений со стороны Apple и трудностей с оплатой облачных сервисов в России, практически нет, заключил Вильянов.

