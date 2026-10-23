Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 18:50

Общество
Главная / Истории /

Маркетолог Новиков призвал не ждать больших скидок на iPhone Duo в России

Не сложилось? Купленные до старта продаж iPhone Duo превратились в "кирпичи"

Жалобы на первый складной смартфон от компании Apple – iPhone Duo – все чаще появляются в Сети. К примеру, на экране гаджета возникает заметная полоска, а у некоторых пользователей телефон превратился в "кирпич". Что будет с ценами и спросом на инновационный гаджет – в материале Москвы 24.

"Кирпич" с полосой на экране?

Фото: телеграм-канал Романцев768|Romancev768

Компания Apple заблокировала свои первые складные смартфоны iPhone Duo, активированные до официального старта продаж, которые начались 23 октября, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, владельцы столкнулись со сбоем при попытке сбросить ранее активированный гаджет. После таких манипуляций он полностью потерял работоспособность и превратился в "кирпич": на экране девайса появилось системное сообщение о неполадке. Тем не менее при обычном использовании смартфона, без каких-либо манипуляций с системой, подобных проблем не возникло. Более того, iPhone без труда обновился до актуальной версии iOS.

Однако в первых обзорах новинки обнаружился еще один недостаток – корпус устройства сильно перегревается. Кроме того, один из авторов видео в Сети выяснил, что после 10 тысяч складываний в центре экрана iPhone Duo возникает заметная полоса. Причем первые признаки видны уже после 500 циклов. Несмотря на это, шарнир остается таким же плавным, как у нового устройства.

По словам экспертов, при обычном использовании телефона без экстремальных нагрузок набрать 10 тысяч циклов получится примерно за 3–6 месяцев. Для этого открывать устройство нужно от 50 до 100 раз в день. В то же время полоса рано или поздно возникает у всех гаджетов подобного плана.

При этом первый в России iPhone Duo на 512 гигабайт продали за 1,6 миллиона рублей (20 тысяч долларов) до официального старта продаж, выяснил телеграм-канал Baza. По информации источника, смартфон доставили в Москву из ОАЭ, а анонимный покупатель переплатил за него почти в 10 раз относительно розничной стоимости.

В то же время российские компании начали оформлять предзаказы на смартфоны, цена которых начинается от 332 тысяч рублей.

Цены упадут?

Фото: legion-media.com/Alamy Live News/SOPA Images Limited

Говорить о больших скидках на iPhone Duo через месяц-два пока преждевременно, рассказал Москве 24 маркетолог Игорь Новиков.

"В Россию iPhone доставляются по параллельному импорту, поэтому скидки торговые сети делают за счет снижения цены поставщика продавцу. Вполне возможно, они будут, но насколько большие – вопрос", – отметил эксперт.

По его словам, iPhone – это не просто телефон, а символ статуса и некая трендовая история. Многие покупают их не ради высоких технологий, а просто чтобы приобщиться к бренду.

Целевая аудитория таких iPhone в России совсем немаленькая. Даже молодые студенты берут кредит и покупают iPhone, чтобы ходить с ним, сколько бы мы ни говорили про альтернативу в виде китайских, корейских или российских устройств. Все равно iPhone – это покупка не телефона прежде всего, а элемента стиля. Если эта штука еще и хорошо работает, вообще классно.
Игорь Новиков
маркетолог

Что касается недоработок складной модели, важно понимать, что это первая подобная разработка от Apple. Естественно, будут какие-то недочеты, которые наверняка исправят в будущем, рассказал маркетолог.

"Поэтому, несмотря на недостатки, iPhone Duo будут покупать. При том, что "детские болезни" (недочеты. – Прим. ред.) у корейских телефонов с гибкими экранами уже пережили. Всегда нужно время для эксплуатации, чтобы понять, что устройство действительно работает и умеет делать хорошо", – отметил Новиков.

В связи с этим эксперт порекомендовал обратить внимание на следующую, улучшенную линейку данной модели.

Раскладной iPhone Duo не вызвал ажиотажа в России

В свою очередь, эксперт в цифровой технике и сервисах Сергей Вильянов в беседе с Москвой 24 отметил, что говорить о массовом спросе на смартфоны, которые стоят больше 300 тысяч рублей, довольно странно.

Но в России определенно есть несколько тысяч людей, которые могут себе позволить такие "игрушки". С учетом что ввезено их несколько сотен, будет даже небольшой ажиотаж.
Сергей Вильянов
эксперт в цифровой технике и сервисах

Эксперт также отметил, что ждать больших скидок на складную модель не стоит.

"На мой взгляд, цена снизится разве что до уровней в Европе и Китае плюс наценка 10–15% в зависимости от способа оплаты", – предположил эксперт.

Однако смысла в покупке новых iPhone, с учетом всех ограничений со стороны Apple и трудностей с оплатой облачных сервисов в России, практически нет, заключил Вильянов.

Читайте также


Старкина Маргарита

обществотехнологииистории

Главное

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика