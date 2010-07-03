Электронные сигареты нужно приравнять к обычным – Скворцова

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Фото: depositphotos/gawriloff
Электронные сигареты нужно приравнять к обычным, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе пресс-конференции в формате прямого эфира.
Она объяснила такую необходимость тем, что производители пропагандируют новую вредоносную кампанию. "Позиция Минздрава – приравнять электронные сигареты к табачным изделиям", – цитирует министра Агентство "Москва".
Она добавила, что накануне на заседании правительства был рассмотрен вопрос о введении акцизов на электронные сигареты, на никотиносодержащие жидкости. Скворцова назвала это первым шагом и выразила надежду, что работа в этом направлении будет завершена. По ее словам, табакокурение в стране эффективно снижается.
"За последние несколько лет на треть у взрослых снизилось, в 2,5 раза – у детей и подростков. При этом международное исследование, которое ВОЗ проводила на нашей территории, показало, что если в 2014–2015 годах курящих электронные сигареты было 3,5%, в прошлом году это уже 9%. Фактически производители этих продуктов втягивают в новую вредоносную кампанию, нам надо этому противостоять", – заявила глава ведомства.
Российские ученые относят курение к факторам риска развития инсульта у мужчин. Среди других опасностей были алкоголизм и малоподвижный образ жизни.
Шансы бросить курить вырастут почти в шесть раз, если решать проблему не в одиночку. По словам специалистов, курильщику нужна поддержка партнера. Это может быть человек, который сам борется с зависимостью, либо тот, кто не оставит в трудный период жизни.
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