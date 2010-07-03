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21:22

Раскрыт секрет быстрого отказа от курения

наука

21:22

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Фото: depositphotos/grafvision

Шансы бросить курить вырастут почти в шесть раз, если решать проблему не в одиночку. В этом уверены ученые из Имперского колледжа в Лондоне, сообщает сайт Европейского сообщества кардиологов.

По словам специалистов, курильщику нужна поддержка партнера. Это может быть человек, который сам борется с зависимостью, либо тот, кто не оставит в трудный период жизни.

Автор исследования Магда Ламприду утверждает, что отказ от курения может вызвать чувство одиночества. Поэтому партнеры могут отвлечь друг друга от тяги, отправившись на прогулку или в кино.

Ученые наблюдали за 222 курильщиками с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний или перенесенным сердечным приступом. Среди их партнеров 99 человек тоже курили, 40 оказались бывшими курильщиками, а 83 никогда не прикасались к сигаретам.

Уже к концу исследования, длившегося 16 недель, от табака отказались 64% курильщиков, а доля некурящих среди их партнеров выросла с 55 до 75%.

Ранее ученые из Института показателей и оценки здоровья в Сиэтле пришли к выводу, что от вредной еды умирает больше людей, чем от курения. По их данным, в 2017-м от неправильного питания скончались 11 миллионов человек. В то время как табак убил восемь миллионов людей.

наука

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