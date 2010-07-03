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12:31

Столичный департамент здравоохранения поможет москвичам бросить курить

общество медицина

12:31

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Фото: depositpotos/etorres69

Столичный департамент здравоохранения проводит масштабную акцию с 24 мая по 31 мая, которая приурочена ко Всемирному дню без табака. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.

В пресс-службе добавили, что 31 мая в 11 центрах госуслуг "Мои документы" с 08:00 до 20:00 можно будет получить бесплатную консультацию по профилактике и лечению табачной зависимости, а также определить концентрацию оксида углерода при выдохе и количества кислорода в крови.

В этот же день во флагманском офисе ЦАО с 10:00 до 16:00 для желающих бросить курить психиатр-нарколог и психолог проведут консультацию, после которой можно будет посетить познавательную лекцию "Профилактика табакокурения и никотиновой зависимости". Всего в масштабной акции примут участие 126 столичных врачей.

Ранее сообщалось, что за последние 10 лет курильщиков в России стало на четверть меньше. Согласно опросу ВЦИОМ, если в этом году число курящих россиян составляет 30% населения, то 10 лет назад этот показатель был равен 41%. По результатам опроса было выявлено, что 20% респондентов уже бросили курить, а 50% – вообще никогда не курили.

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общество медицина

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