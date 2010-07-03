Курящих россиян стало на четверть меньше за 10 лет – ВЦИОМ

За последние десять лет курильщиков в России стало на четверть меньше. Об этом сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции "Никотиновая эпидемия: миф или реальность".
"Мы регулярно задаем вопросы: курите вы или нет, и если да, как часто", – отметил глава ВЦИОМ. По его словам, если в этом году число курящих россиян составляет 30% населения, то десять лет назад этот показатель был равен 41% . "Причем снижение идет последовательно и неуклонно", – цитирует Федорова ТАСС. Он уточнил, что такие данные были получены в ходе опроса, проведенного в 80 регионах России.
По словам Федорова, каждый последующий опрос ВЦИОМ показывает новое снижение. Кроме того, отметил он, 20% респондентов заявили, что бросили курить, а 50% – что вообще никогда не курили.
Согласно последнему опросу, содержащую никотин продукцию регулярно употребляют 33% россиян в возрасте от 18 лет. При этом 29% из них курят обычные сигареты, 2,6% – устройства для нагревания табака, а еще 1,2% – электронные сигареты. Уточняется, что телефонный опрос был проведен в марте–апреле 2019 года. В нем участвовали шесть тысяч респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара.
Ранее Минздрав России дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни. Основными факторами риска, которые человек может контролировать сам, являются курение, избыточная масса тела, неумеренное потребление алкоголя и низкая физическая активность.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.