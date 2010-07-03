Курящих россиян стало на четверть меньше за 10 лет – ВЦИОМ

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За последние десять лет курильщиков в России стало на четверть меньше. Об этом сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции "Никотиновая эпидемия: миф или реальность".

"Мы регулярно задаем вопросы: курите вы или нет, и если да, как часто", – отметил глава ВЦИОМ. По его словам, если в этом году число курящих россиян составляет 30% населения, то десять лет назад этот показатель был равен 41% . "Причем снижение идет последовательно и неуклонно", – цитирует Федорова ТАСС. Он уточнил, что такие данные были получены в ходе опроса, проведенного в 80 регионах России.

По словам Федорова, каждый последующий опрос ВЦИОМ показывает новое снижение. Кроме того, отметил он, 20% респондентов заявили, что бросили курить, а 50% – что вообще никогда не курили.

Согласно последнему опросу, содержащую никотин продукцию регулярно употребляют 33% россиян в возрасте от 18 лет. При этом 29% из них курят обычные сигареты, 2,6% – устройства для нагревания табака, а еще 1,2% – электронные сигареты. Уточняется, что телефонный опрос был проведен в марте–апреле 2019 года. В нем участвовали шесть тысяч респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара.

Ранее Минздрав России дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни. Основными факторами риска, которые человек может контролировать сам, являются курение, избыточная масса тела, неумеренное потребление алкоголя и низкая физическая активность.