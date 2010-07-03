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08:22

В Минздраве рассказали, как увеличить продолжительность жизни

общество медицина

08:22

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Фото: depositphotos/deagreez1

Фото: depositphotos/iakovenko123

Минздрав России дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

Основными факторами риска, которые человек может контролировать сам, являются курение, избыточная масса тела, неумеренное потребление алкоголя и низкая физическая активность.

В ведомстве отметили, что благодаря антитабачной кампании число курильщиков снизилось на 21%. Вместе с тем около 30% россиян до сих пор курят. Минздрав отмечает, что с курением связаны до 90% всех случаев рака легких, а также половина сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты рекомендуют отказаться от курения, в том числе употребления электронных сигарет. Физические нагрузки позволят укрепить сердечную и дыхательную системы. Каждый день детям и подросткам достаточно заниматься один час, а взрослым – 2,5 часа в неделю.

"Тогда вы получите целый букет положительных результатов: снизится риск гипертонии, инсульта, диабета, рака молочной железы и кишечника, риск падений, и соответственно переломов шейки бедра", – резюмировали в ведомстве.

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общество медицина

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