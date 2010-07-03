В Минздраве рассказали, как увеличить продолжительность жизни

Минздрав России дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни. Об этом сообщает РИА Новости.
Основными факторами риска, которые человек может контролировать сам, являются курение, избыточная масса тела, неумеренное потребление алкоголя и низкая физическая активность.
В ведомстве отметили, что благодаря антитабачной кампании число курильщиков снизилось на 21%. Вместе с тем около 30% россиян до сих пор курят. Минздрав отмечает, что с курением связаны до 90% всех случаев рака легких, а также половина сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалисты рекомендуют отказаться от курения, в том числе употребления электронных сигарет. Физические нагрузки позволят укрепить сердечную и дыхательную системы. Каждый день детям и подросткам достаточно заниматься один час, а взрослым – 2,5 часа в неделю.
"Тогда вы получите целый букет положительных результатов: снизится риск гипертонии, инсульта, диабета, рака молочной железы и кишечника, риск падений, и соответственно переломов шейки бедра", – резюмировали в ведомстве.
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