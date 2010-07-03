Наборы здорового питания раздадут пассажирам Белорусского вокзала

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пассажирам Белорусского вокзала 7 апреля будут раздавать наборы здорового питания. Акция "Будь здоров!" приурочена ко Всемирному дню здоровья. Об этом говорится на сайте Московской железной дороги (МЖД).

Отмечается, что пассажирам и посетителям расскажут о современных возможностях медицины и инновационных подходах в лечении. Также будут раздавать листовки, информирующие о ценностях здорового образа жизни.

В крупнейшую сеть клиник "РЖД-Медицина" входят 168 учреждений здравоохранения в 75 регионах. Там оказывают медпомощь с применением инновационного оборудования.

Кроме того, в столице с 3 по 19 апреля проходит "Марафон здоровья". Каждый сможет узнать, почему важно завтракать и как приготовить простой и полезный завтрак, что делать при бессоннице, а также как одеться на прогулку.