Москвичей научат завтракать и бороться с бессонницей

Москвичам расскажут о пользе завтрака и способах борьбы с бессонницей в рамках "Марафона здоровья", который будет проходить с 3 по 19 апреля.
"Во время "Марафона здоровья" каждый сможет узнать, почему важно завтракать и как приготовить простой и полезный завтрак, что делать при бессоннице и как одеться на прогулку, когда лучше заниматься спортом и как справиться со стрессом и многое другое", – говорится на сайте столичного департамента здравоохранения.
В рамках марафона врачи будут давать рекомендации по ведению здорового образа жизни, а также советы по комфортному, удобному и плавному переходу на ЗОЖ.
Ранее сообщалось, что в Совфеде предложили создать программы по здоровому образу жизни для пожилых людей, склонных к ожирению. Предлагается научить их правильно питаться и вести активный образ жизни. Речь идет не только о спорте, но и об обучении здоровому пищевому поведению.
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