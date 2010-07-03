Ученые назвали факторы риска развития инсульта у мужчин и женщин

Российские ученые назвали основные факторы риска развития инсульта у мужчин и у женщин.
Согласно результатам исследования Национального исследовательского мордовского госуниверситета, для мужчин опасность представляют атеросклероз, курение, алкоголизм, метаболический синдром, вызывающий ожирение, а также малоподвижный образ жизни. Все эти факторы провоцируют развитие ишемического инсульта, подчеркнули специалисты.
При этом у женщин на развитие инсульта влияют в первую очередь сахарный диабет, мерцательная аритмия, ожирение и дислипидемия, то есть высокий уровень липидов в крови, передает RT. По словам ученых, гипертония, или повышенное артериальное давление, одинаково опасно для представителей обоих полов.
Кроме того, согласно выводам исследователей, у молодых мужчин ишемический инсульт встречается намного чаще, чем у их ровесниц.
По информации Росстата, в прошлом году болезни системы кровообращения, в том числе ишемический инсульт, стали основной причиной смертности россиян. Они унесли жизни около 840 тысяч человек.
Ранее врач-оториноларинголог предупредил, что хроническая заложенность носа может спровоцировать инфаркты, инсульты и стать причиной более ранней смерти. По словам специалиста, хронический насморк чаще всего связан с искривлением перегородки носа. Вторая причина – врожденный плохой тонус носовых раковин, когда кровь притекает к ним очень активно.
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