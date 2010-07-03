В Минздраве дали советы россиянам по приему витаминов

Принимать витамины нужно на протяжении всей жизни, рассказал главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.
"К сожалению, у нас люди к этому не приучены. Я обязательно утром выпиваю одну таблетку. Плюс дополнительно Омега 3 пью в виде рыбьего жира. Надо людей приучать", – цитирует "Интерфакс" диетолога.
В качестве примера он привел Японию, где 89 процентов жителей ежедневно употребляют эти препараты, в Европе – 80 процентов. Для сравнения: в России регулярно принимают витамины 5-7 процентов граждан.
Также Тутельян опроверг утверждение о том, что действие витаминов не доказано и что они могут не полностью усваиваться организмом человека.
"При разработке всех витаминно-минеральных комплексов проводятся исследования их клинической эффективности. Вреда от них не будет – точно. Польза – 100 процентов", – подчеркнул диетолог.
Специалист резюмировал, что перед употреблением витаминов нужно читать инструкции, соблюдать рекомендации и советоваться с врачом.
При этом переизбыток витаминов может привести к аллергии, интоксикации и даже развитию онкологических патологий. Переизбыток витамина E увеличивает риск инсульта, а также провоцирует развитие рака простаты у мужчин. Это вещество медики рекомендуют получать из орехов, семян и зеленых овощей.
В умеренных количествах витамин D полезен для всей сердечно-сосудистой системы, но при чрезмерном употреблении может повлиять на ритм биения сердца, развитие рака кожи и болезней почек. Переизбыток витамина B6 способен спровоцировать акне, аллергию, изжогу, тошноту, сонливость, покалывание кожи, потерю аппетита. Менее опасным медики считают витамин C, но он может привести к нарушению обмена веществ во всем организме, что провоцирует развитие разных заболеваний.
Ученые из Гарварда выяснили, что во всех пищевых биодобавках содержатся нежелательные для человеческого здоровья вещества. Специалисты отметили, что диетические добавки, включающие витамины, минералы, травы и аминокислоты, не являются эффективными в профилактике каких-либо заболеваний. Они не проверяются как лекарства, это повышает риск нежелательных побочных эффектов.
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