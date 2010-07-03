Переизбыток витаминов может привести к онкологии

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Переизбыток витаминов может нанести вред организму человека, отмечают медики. По мнению специалистов, регулярное употребление витаминов без консультации с врачом опасно для здоровья, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам врача-иммунолога Анны Шуляевой, самостоятельный прием витаминов может привести к аллергии, интоксикации и даже развитию онкологических патологий.

"Кроме того, важно понимать, что витамины должны сочетаться между собой, так как некоторые из них способны вымывать из организма другие при избыточном потреблении, а также задерживают всасывание в организме других", – отметила Шуляева.

Переизбыток витамина E увеличивает риск инсульта, а также провоцирует развитие рака простаты у мужчин. Это вещество медики рекомендуют получать из орехов, семян и зеленых овощей.

В умеренных количествах витамин D полезен для всей сердечно-сосудистой системы, но при чрезмерном употреблении может повлиять на ритм биения сердца, развитие рака кожи и болезней почек.

Переизбыток витамина B6 способен спровоцировать акне, аллергию, изжогу, тошноту, сонливость, покалывание кожи, потерю аппетита.

А вот менее опасным медики считают витамин C, но он может привести к нарушению обмена веществ во всем организме, что провоцирует развитие разных заболеваний.

Ранее ученые из Гарварда выяснили, что во всех пищевых биодобавках содержатся нежелательные для человеческого здоровья вещества. Специалисты отметили, что диетические добавки, включающие витамины, минералы, травы и аминокислоты, не являются эффективными в профилактике каких-либо заболеваний. Они не проверяются как лекарства, это повышает риск нежелательных побочных эффектов.