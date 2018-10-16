Во всех БАДах нашли опасные вещества

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Гарвардские ученые выяснили, что во всех пищевых биодобавках содержатся нежелательные для человеческого здоровья вещества, сообщают "Дни.ру".
По словам специалистов, с 2007 по 2016 год 46 процентов потенциально опасных добавок приходились на вещества, усиливающие половые функции. Еще 41 процент – на те, что способствуют потере веса и содержат опасный для сердечно-сосудистой системы сибутрамин. 12 процент – на препараты со стероидами, помогающие нарастить мышечную массу.
57 процентов всех предупреждений были выпущены врачами после 2012 года, что прямо указывает на ухудшение ситуации. Ученые отметили, что диетические добавки, включающие витамины, минералы, травы и аминокислоты, не являются эффективными в профилактике каких-либо заболеваний. Они не проверяются как лекарства, это повышает риск нежелательных побочных эффектов.
Ранее ученые выяснили, что развитие слабоумия редко бывает связано с наследственными факторами. Все дело в новых "точечных" мутациях, которые развиваются в небольшом наборе генов в отдельных клетках мозга.
И болезнь Альцейгмера, и болезнь Паркинсона развивается из-за накопления белкового "мусора" в клетках, который постепенно убивает нейроны в разных частях мозга. Cмерть нейронов мозга вызывает слабоумие, а также потерю контроля над конечностями. Причины развития этих болезней пока остаются загадкой, отмечают ученые.
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