БАДам запретят давать названия, похожие на лекарства

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Роспотребнадзор внес предложение в Евразийскую экономическую комиссию о запрете БАДов, наименования которых аналогичны названиям лекарств. Под заперт могут попасть и те биодобавки, упаковка которых похожа на лекарственные препараты, пишет газета "Известия".

По мнению представителей ведомства, производители БАДов могут вводить потребителя в заблуждение. В российских аптеках сейчас продаются созвучные БАД "Формакс" и лекарство "Форлакс", БАД "Энзим форте" и медикамент "Мезим форте", БАД "Сеалекс" и лекарство "Сиалис".

Эксперты предполагают, что в результате нововведений с рынка биодобавок могут уйти до 20 процентов брендов.

Согласно российскому законодательству, БАД – это пищевой продукт природного происхождения или идентичный природному, который может оказывать "общеукрепляющее, мягкое мочегонное, тонизирующее, успокаивающее и иные виды действия при различных функциональных состояниях, для снижения риска заболеваний, а также для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта". На БАДе обязательно должны указывать, что это вещество "не является лекарством".



Ранее ученые из Гарварда выяснили, что во всех пищевых биодобавках содержатся нежелательные для человеческого здоровья вещества. Специалисты отметили, что диетические добавки, включающие витамины, минералы, травы и аминокислоты, не являются эффективными в профилактике каких-либо заболеваний. Они не проверяются как лекарства, это повышает риск нежелательных побочных эффектов.