БАДам запретят давать названия, похожие на лекарства

Роспотребнадзор внес предложение в Евразийскую экономическую комиссию о запрете БАДов, наименования которых аналогичны названиям лекарств. Под заперт могут попасть и те биодобавки, упаковка которых похожа на лекарственные препараты, пишет газета "Известия".
По мнению представителей ведомства, производители БАДов могут вводить потребителя в заблуждение. В российских аптеках сейчас продаются созвучные БАД "Формакс" и лекарство "Форлакс", БАД "Энзим форте" и медикамент "Мезим форте", БАД "Сеалекс" и лекарство "Сиалис".
Эксперты предполагают, что в результате нововведений с рынка биодобавок могут уйти до 20 процентов брендов.
Согласно российскому законодательству, БАД – это пищевой продукт природного происхождения или идентичный природному, который может оказывать "общеукрепляющее, мягкое мочегонное, тонизирующее, успокаивающее и иные виды действия при различных функциональных состояниях, для снижения риска заболеваний, а также для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта". На БАДе обязательно должны указывать, что это вещество "не является лекарством".
Ранее ученые из Гарварда выяснили, что во всех пищевых биодобавках содержатся нежелательные для человеческого здоровья вещества. Специалисты отметили, что диетические добавки, включающие витамины, минералы, травы и аминокислоты, не являются эффективными в профилактике каких-либо заболеваний. Они не проверяются как лекарства, это повышает риск нежелательных побочных эффектов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.