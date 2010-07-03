Столичные врачи помогут справиться с паническими атаками

Психиатрическая больница № 4 имени Ганнушкина запустила проект "Только без паники!", предназначенный для тех, кто когда-либо сталкивался с паническими атаками, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент здравоохранения.
Бесплатные интерактивные лекции будут проводиться на регулярной основе ежемесячно. Посетителям расскажут, как справиться с паническими атаками, социальной тревожностью и различными страхами, такими как поездки в транспорте, в метро или боязнь авиаперелета.
Первая встреча состоится 14 мая в 16:00 в Российской государственной библиотеке молодежи.
"Быстрый темп жизни, постоянные стрессы и сдерживание эмоций могут спровоцировать такие состояния, как тревога и паническая атака, с этим может столкнуться каждый житель большого города", – отметила главврач больницы Лариса Бурыгина.
Панические атаки – острый приступ тревоги, сопровождаемый неконтролируемым страхом, тошнотой, нехваткой воздуха, учащением сердцебиения, ощущением холодного пота и дрожи в ногах. При этом человек не может объяснить причин своего состояния.
В Москве регулярно проводятся встречи проекта "Сказать не могу молчать", организаторами которых являются врачи психиатрических больниц № 1 имени Алексеева и № 4 имени Ганнушкина. Гости могут обратиться за бесплатной анонимной консультацией, пройти психологическое тестирование и определить индивидуальные особенности личности.
Также посетить лекции на тему психологии и принять участие в полезных тренингах можно в рамках календаря открытых дверей в столичных больницах "Входите, открыто!".
В марте на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского заработала школа восстановления после инсульта. На занятиях врачи рассказывают, что такое реабилитация, из каких этапов она состоит, с какими трудностями может столкнуться пациент и как их наиболее эффективно преодолеть.
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