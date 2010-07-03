Врачи примут горожан на днях открытых дверей в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники столичных больниц подготовили более 200 профилактических мероприятий для горожан, которые придут на дни открытых дверей в мае. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Желающих научат помогать близким, перенесшим инсульт, а также расскажут о профилактике сахарного диабета и бронхиальной астмы.

Помимо этого, пациенты смогут записаться на прием и пройти диагностику у разных специалистов.

По словам руководителя городского департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, москвичей ждут выездные консультации, профильные школы и экскурсии по родильным домам.

Например, 4 мая в ГКБ имени Плетнева пройдет занятие школы для родителей. Слушателям расскажут о вакцинации новорожденного в роддоме и скрининговом обследовании на наследственную патологию.

А людей старшего поколения 7 мая ждут в ГКБ № 15 имени Филатова. Там они смогут посетить хирурга, кардиолога, офтальмолога и уролога.

Тем временем 14 мая в ГКБ № 1 имени Пирогова состоится лекция о факторах риска артериальной гипертонии.

В апреле в рамках дней открытых дверей врачи проверили сердце у юных пациентов и рассказали женщинам, как правильно питаться и отдыхать во время беременности.

