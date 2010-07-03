Дни открытых дверей пройдут в больницах Москвы в апреле

В апреле столичные больницы приглашают москвичей на дни открытых дверей, передает портал мэра и правительства Москвы. Все желающие смогут пройти бесплатные обследования и проконсультироваться с врачами в рамках проекта столичного Депздрава "Входите, открыто!".
По словам главы ведомства Алексея Хрипуна, в течение месяца ежедневно будут проходить различные мероприятия, в том числе консультации профильных специалистов, диагностика, лекции, школы здоровья. "Большое внимание наши врачи уделят здоровью детей, будущим родителям и старшему поколению", − подчеркнул Хрипун.
В частности, 4 апреля детская клиническая больница № 9 имени Сперанского ждет юных пациентов для проверки сердца, а 13 апреля ребят осмотрят ведущие специалисты Москвы − ортопед, лор и хирурги − в детской больнице Святого Владимира. Кроме того, 23 апреля на лекции в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой родителям расскажут, чем занять ребенка в поездке и как подготовиться к школе на отдыхе.
Москвичек приглашают на консультации с гинекологом 6 апреля в больнице № 15 имени Филатова. Там же можно будет сдать необходимые анализы, сделать УЗИ.
Будущим родителям предложат оценить комфорт и оснащенность городских роддомов, а также больше узнать о беременности, родах и заботе о новорожденных. Так, в больнице № 67 имени Ворохобова женщин научат, как сохранить красивое и здоровое тело без вреда малышу, как правильно питаться и отдыхать во время беременности. Занятие состоится 5 апреля.
Кроме того, с 1 апреля по 8 мая в больнице имени Спасокукоцкого пройдут дни открытых дверей для москвичей старшего поколения. Пациенты получат возможность проконсультироваться с кардиологом, терапевтом, неврологом, хирургом, урологом и гинекологом. Помимо консультаций, пациентам при необходимости проведут УЗИ, рентгенодиагностику, компьютерную томографию.
13 апреля в ГКБ № 52 для горожан старшего поколения организуют прием у врача-хирурга, а в госпитале для ветеранов войн № 3 5 апреля пройдет лекция "Головокружения у пожилых". Ее подготовили в рамках проекта "Здорово жить" программы "Московское долголетие".
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