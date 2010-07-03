Жителям столицы предложили пройти бесплатное обследование зрения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Акция по диагностике и профилактике глаукомы стартовала в Москве. Бесплатно проверить зрение жители столицы могут во всех центрах здоровья, а также в ГКБ имени О.М. Филатова.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент здравоохранения, скрининг на выявление глаукомы – это измерение внутриглазного давления пациента. Его можно пройти в 44 центрах здоровья и двух отделениях профилактики на базе городских взрослых поликлиник с 08:00 до 20:00. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. Предварительная запись на прием не требуется.

По словам руководителя офтальмологической службы больницы имени С.П. Боткина Гульжияны Аржиматовой, на ранних стадиях глаукома протекает практически без симптомов. Поэтому очень важно периодически проходить профилактические обследования у врачей-офтальмологов на ее выявление до того, как болезнь начнет влиять на зрение.

"Своевременная диагностика и правильная тактика лечения на ранних стадиях помогут снизить риск дальнейшего развития болезни", – отметила она.

Акция продлится с 11 по 16 марта. Кроме того, 16 марта с 08:00 до 14:00 в Московском городском глаукомном центре при больнице имени О.М. Филатова пройдет день открытых дверей. Там горожане смогут получить консультации врачей-офтальмологов.

Также столичные клиники в марте проведут дни открытых дверей. Будут доступны консультации у гинекологов, онкологов, маммологов, кардиологов, хирургов и других специалистов. При наличии показаний можно будет сдать анализы.

Будущих мам приглашают роддома и женские консультации. Им расскажут о родах, уходу за новорожденными и грудному вскармливанию. В частности, в роддоме № 4 15 марта женщины смогут узнать об организационных тонкостях проведения родов – от перечня необходимых документов до возможности сохранения пуповинной крови. Для посетителей организуют экскурсии по родильным отделениям.

Фтизиатры в специализированных центрах прочитают лекции о профилактике детского и подросткового туберкулеза. Врачи сделают рентген грудной клетки, диаскинтест и направят на необходимые анализы. Обследоваться у кардиолога, акушера-гинеколога, хирурга, оториноларинголога и уролога предлагает жителям ВАО городская клиническая больница № 15 имени Филатова. О диагностике и лечении ишемической болезни сердца расскажут ведущие кардиологи в городской клинической больнице № 4.

В онкологическом клиническом диспансере № 1 можно будет проконсультироваться у онколога. В учреждении также прочитают лекцию о факторах развития злокачественных опухолей и мерах профилактики.