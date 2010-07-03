Москвичи смогут бесплатно проверить здоровье почек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стартовала акция, приуроченная к Всемирному дню почки, который отмечается во второй четверг марта. До 22 марта горожане смогут бесплатно пройти диагностику и получить консультации нефрологов.

До 14 марта диагностику будут проводить в 11 поликлиниках Департамента здравоохранения Москвы в разных районах города. С 18 по 22 марта к консультациям присоединятся центры здоровья при взрослых поликлиниках.

По показаниям нефролога москвичи также смогут пройти ультразвуковые исследования. Результаты анализов будут предоставлены в день их прохождения, передает портал "Мир24".

Полный список медицинских организаций, принимающих участие в акции, опубликован на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Также 16 марта в парке Победы на Поклонной горе состоится спортивный праздник "Нефромарафон-2019". Там можно будет получить консультации врачей, узнать о правилах здорового образа жизни и научиться готовить здоровую еду на мастер-классах.

Москвичей ранее пригласили бесплатно проверить легки с 12 марта по 14 апреля. Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. В ней примут участие более 100 медицинских организаций, относящихся к Депздраву.