Москвичей приглашают на бесплатную проверку легких

Москвичей приглашают бесплатно проверить легкие. Акция будет проходить с 12 марта по 14 апреля, она приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. В ней примут участие более 100 медицинских организаций, относящихся к департаменту здравоохранения столицы. Москвичи старше 18 лет смогут без направлений от врачей сделать флюорографию и получить консультации фтизиатров. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Главное в борьбе с туберкулезом – его профилактика, а также раннее выявление заболевания. Эта работа ведется в столичных медучреждениях постоянно. Кроме того, регулярно проводятся тематические акции, одна из них приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечают 24 марта", – сказала заместитель руководителя департамента, главный внештатный специалист – фтизиатр Москвы Елена Богородская.
Обследования будут проводиться ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме воскресенья. Они состоятся в восьми филиалах Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом. Пациентам при себе нужно иметь паспорт.
Специалисты могут провести выездной прием в 11 храмах и Центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Глинки для людей в трудной жизненной ситуации.
Также москвичей приглашают посетить лекции по профилактике туберкулеза. Дополнительно 23, 30 марта и 6 апреля во всех поликлиниках Москвы пройдут открытые диагностические дни. Весь список организаций, принимающих участие в акции, опубликован на сайте департамента здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в Москве началась акция по диагностике и профилактике глаукомы. Бесплатно проверить зрение жители столицы могут во всех центрах здоровья, а также в ГКБ имени Филатова. Акция продлится с 11 по 16 марта.
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