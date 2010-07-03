Хроническая заложенность носа может вызвать инфаркт

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Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, как бороться с хронической заложенностью носа и отличать ее от других заболеваний, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Он отметил, что хроническая заложенность носа чревата проблемами со здоровьем. Прежде всего это апноэ – остановки ночного дыхания. Они становятся причиной инфарктов, инсультов и более ранней смертности. На этом фоне нарушаются обменные процессы, что приводит к полноте из-за откладывания избыточного количества жиров.

Врач подчеркнул, что важно не путать хроническую заложенность с аллергическим ринитом. В последнем случае проблемы начинаются, когда человек попадает в зону повышенной концентрации аллергена. Для борьбы с таким насморком следует промыть носоглотку, принять антигистаминное и обратиться к аллергологу.

У хронического состояния иные причины. В первую очередь это искривление перегородки носа. Вторая причина – врожденный плохой тонус носовых раковин, когда кровь притекает к ним очень активно.

Усугубить ситуацию может применение сосудосуживающих капель без назначения врача. Они воздействуют на слизистую оболочку, заставляют ее сжиматься и выталкивать кровь назад. Носовая раковина уменьшается в размерах, но позже все возвращается.

В норме весь процесс должен регулировать естественный адреналин. А из-за сосудосуживающих капель механизм выработки этого адреналина ухудшается и нарушается.

Вредные привычки легко могут приводить к ситуации, когда дышать становится невозможно, так как нос постоянно забит. Алкоголь расслабляет мышечную ткань и слизистые. Мягкое небо провисает на фоне такого расслабления, поэтому человек храпит. Расслабляется и слизистая носовых раковин, из-за чего раковины принимают в себя большее количество крови, увеличиваются. Нос перестает дышать, открывается рот. Курение тоже влияет на слизистые носа негативно.

Человек также подвержен гиповентиляции головного мозга, когда не получает кислород. Возможны и неврологические заболевания. Помимо этого, развиваются синуситы, гаймориты.

Еще одна опасность в том, что закрываются глоточные устья слуховых труб – это отверстия в носоглотке. Сначала возникает евстахеит – воспаление слуховой трубы, потом тубоотит – воспаление слуховой трубы среднего уха, затем – острый отит. Последний может стать хроническим, а далее он переходит в адгезивный средний отит.

Врач подчеркнул, что надо следить за перегородкой. Если есть минимальное искривление, оно рано или поздно спровоцирует вазомоторный ринит, который в дальнейшем приведет к операции.