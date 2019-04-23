Как бороться с аллергией в пределах мегаполиса

Тепловые рекорды марта приблизили приход весеннего цветения. Это обрадовало всех, кроме аллергиков, для них весна – настоящий ад. В конце марта они в прямом смысле заплакали, стали задыхаться и чихать. Убежать от пробуждающейся природы можно разве что в Антарктиду, но если отпуск вам не светит, шансы на счастливую жизнь все же есть.

Мы расскажем инструкцию по выживанию в мегаполисе в пик цветения, назовем самые опасные ошибки горожан и раскроем секрет, который поможет распрощаться с аллергией навсегда.

Аллергия и простуда – почти близнецы

Детские воспоминания москвички Татьяны Ецловой начинаются со слез. В памяти девушки всплывает детский сад со слезами на глазах, но вовсе не из-за манной каши с комочками, а из-за живого уголка. Морские свинки, хомячки и котята вызывали у нее только насморк и ощущение отрешенности от мира. Второе разочарование пришло лет в 12, когда всеобщую радость по случаю прихода весны Таня не смогла ни видеть, ни ощущать. Надо ли говорить, что и первые свидания для девушки всегда оборачивались трагедией?

Аллергия – это защитная реакция нашего иммунитета. Иммунитет аллергика видит угрозу в тех веществах, которые по факту не представляют опасности. Решив, что эти вещества – злодеи, организм начинает им сопротивляться и вырабатывать антитела. Человек чувствует, будто борется с болезнью, а по факту борьба идет не с возбудителями, а с веществом, которое просто не понравилось организму. По статистике, каждый третий житель Земли – аллергик, и это число постоянно растет. Под ударом – жители мегаполисов, которые ведут сидячий образ жизни и едят продукты с консервантами и красителями.

Симптомы аллергии очень похожи на простуду: чихание, слезящиеся глаза, насморк, слабость. Как говорит Татьяна, "кажется, что у тебя температура 39, жить не то чтобы не хочется – жизнь просто не ощущается". "Все плохо, но ты не горишь", – добавляет девушка. Это малоприятное состояние опасно осложнениями – безобидный ринит может перейти в астму, если глушить его каплями или лечить как ОРВИ.

Татьяна Ецлова. Фото: предоставлено героем материала

Аллерголог Елена Бобрикова настоятельно рекомендует обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Схожесть симптомов таит первую опасность: человек, думая, что немного простыл, не идет к врачу. Но идти к врачу нужно даже с подозрением на ОРВИ! Самолечение опасно при любых болячках. Внимательный терапевт обязательно направит к аллергологу, который поставит точный диагноз и выявит аллерген.

Насторожиться стоит, если чихание и слезы нападают по сезонам, каждую весну: тогда, вероятнее всего, мы имеем дело с аллергией на пыльцу. Аллергию на животных выявить проще: если при виде котика вы плачете – бегите к врачу. Пиковый период для аллергиков чаще всего начинается в середине апреля и длится до конца мая. Однако может продлиться и до конца цветения трав – почти до конца лета.

По словам эксперта, аллергия может прийти в любом возрасте, но чаще это все же "удел молодых": "Они работают, переживают, учатся, носятся. Но если аллергия не пришла до 30, это не значит, что она вам не грозит. А если пришла, не стоит надеяться, что уйдет бесследно".



Как избавиться от аллергии без лжелекарств

Топ-3 врага для российских аллергиков – это береза, полынь и травка с ласковым названием тимофеевка. Эти безобидно трепещущие на ветру листочки способны здорово испортить жизнь. Неприятная особенность аллергии еще и в том, что она как снежный ком: один аллерген тянет за собой другой. И если болезнь не лечить, букет непереносимых вещей будет огромным.

Лечить аллергию – это значит работать с ее причиной, а не заглушать симптомы. Антигистаминные годятся только как экстренная помощь. Хорошая новость – избавиться от аллергии навсегда можно. Но делать это нужно в компании с врачом и теми препаратами, которые он назначит.

"Метод, который отлично себя зарекомендовал, называется АСИТ (аллергенспецифическая иммунотерапия). Человеку вводят низкие дозы аллергенов. Постепенно эти дозы увеличивают, – поясняет Елена Бобрикова. – Организм постепенно вырабатывает антитела к веществам, которые ранее провоцировали аллергическую реакцию. Это не быстро, полное излечение наступает через три-пять лет, но лечение комфортное и вписывается в любой образ жизни".





По словам Татьяны, в свои 28 лет она страдает аллергией "почти на все", а к аллергологу пришла только в прошлом году. "Это единственное, что реально работает, потому что таблетки (антигистаминные) убирают симптомы, а АСИТ-препараты готовят иммунитет. В этом году у меня второй курс, я уже замечаю улучшения, несмотря на то, что страдала от рано пробудившейся ольхи – я почти чувствую себя супергероем!" – делится девушка.

Хорошо, пойду к врачу. Но пять лет на излечение – это долго. Что делать сейчас?

Пункт номер один в инструкции по выживанию в Москве с аллергией – отпуск. Но не стоит ехать за город, на дачу, к бабушке в деревню – словом, туда, где растений еще больше, чем в городе. Отдохните на море, подышите в горах.

Если уехать из города совсем никак нельзя, переходим к пункту два – врага нужно обхитрить. "Самая высокая концентрация пыльцы в воздухе – раннее утро. Стоит отказаться от проветривания комнаты в это время, чтобы не вдыхать дары природы. Любителям бегать по утрам придется придумать альтернативный способ поддерживать ЗОЖ, – советует аллерголог. – Парки, скверы, аллеи лучше обходить стороной. И еще ваш враг обожает тепло и ветер. Будьте мудрее – выходите на прогулку вечером".

Ваши доспехи и оружие – кепка, очки, маска. Этот наряд не сделает вас невидимым для врага, но защитит от лишней пыльцы: она будет цепляться к одежде, а не к коже. Но аллергологи подчеркивают, что это лишь вспомогательная мера.

Не очень приятный, но важный момент: если вы думаете, что враг – только в цветах и на деревьях, то нет. Он может оказаться и у вас в тарелке. Аллерголог отмечает, что "довольно часто встречается так называемая перекрестная аллергия: человек страдает от пыльцы, а в довесок получает пищевую аллергию – на косточковые плоды, арахис, березовый сок. Полынь может прийти с непереносимостью некоторых цитрусовых, халвы, подсолнечного масла".

После улицы хорошо промойте руки, глаза и лицо. Спрей в нос тоже избавит от "оккупантов" в организме. Если совсем плохо, нужно принять антигистаминные (соблюдая дозировку) и отправиться к врачу. Нет рядом аллерголога – идите к терапевту, он направит. Заниматься самолечением очень опасно, а гасить симптомы, по крайней мере, бесполезно. И в конечном итоге тоже опасно.

Екатерина Рукавичникова